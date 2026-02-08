The Washington Post: Παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος, Γουίλ Λιούις

Η Washington Post ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ο διευθύνων σύμβουλος Γουίλ Λιούις παραιτείται, έπειτα από χρόνια επίμαχης ηγεσίας. Η αποχώρησή του έρχεται στον απόηχο μιας δραματικής και αμφιλεγόμενης απόφασης για την απόλυση εκατοντάδων δημοσιογράφων, εν μέσω σοβαρών οικονομικών δυσκολιών.

Σε εσωτερικό υπόμνημα, ο Λιούις ευχαρίστησε τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας Τζεφ Μπέζος για τη στήριξή του, δηλώνοντας ότι «ο οργανισμός δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερο ιδιοκτήτη». Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ελήφθησαν δύσκολες αποφάσεις με στόχο να διασφαλιστεί το βιώσιμο μέλλον της εφημερίδας, ώστε να συνεχίσει για πολλά χρόνια να προσφέρει υψηλής ποιότητας, αμερόληπτη ενημέρωση σε εκατομμύρια αναγνώστες καθημερινά.

Τη θέση του προσωρινού εκδότη και διευθύνοντος συμβούλου αναλαμβάνει ο Τζεφ Ντ'Ονόφριο. Εντάχθηκε στη Washington Post το 2025 ως οικονομικός διευθυντής (CFO) και στο παρελθόν έχει εργαστεί στις Raptive, Tumblr και Google. Σε μήνυμά του προς το προσωπικό, ο Ντ'Ονόφριο αναγνώρισε ότι «ολοκληρώνουμε μια δύσκολη εβδομάδα αλλαγών με ακόμη περισσότερες αλλαγές», τονίζοντας πως «η περίοδος είναι απαιτητική για όλα τα μέσα ενημέρωσης και δυστυχώς η Post δεν αποτελεί εξαίρεση». Δήλωσε επίσης ότι είναι τιμή του να αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία, με στόχο ένα βιώσιμο και επιτυχημένο μέλλον, έχοντας ως πυξίδα τη δύναμη της δημοσιογραφίας της εφημερίδας.

Ο Λιούις δεχόταν εδώ και καιρό έντονη κριτική από τους δημοσιογράφους της σύνταξης για την απουσία του και την αδυναμία του να αναπτύξει ουσιαστική σχέση με το προσωπικό της ιστορικής εφημερίδας. Η οργή γύρω από τις πρόσφατες εκτεταμένες περικοπές εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν κυκλοφόρησε φωτογραφία που τον έδειχνε να παρευρίσκεται σε εκδήλωση του Super Bowl την επομένη της ανακοίνωσης των απολύσεων.

Οι προσωπικές εντάσεις του με τη σύνταξη, καθώς και οι κατευθύνσεις του Μπέζος για τη στήλη γνώμης, συνέβαλαν επίσης σε ένα κύμα αποχωρήσεων στελεχών, επιδεινώνοντας τα επιχειρηματικά προβλήματα της εφημερίδας.

Πριν από τη Washington Post, ο Λιούις είχε διατελέσει ιδρυτής, διευθύνων σύμβουλος και εκδότης της The News Movement, μιας εταιρείας ειδήσεων στα κοινωνικά δίκτυα, ενώ στο παρελθόν είχε υπάρξει και CEO της Dow Jones, μητρικής εταιρείας της Wall Street Journal.

Σε δήλωσή του, ο Τζεφ Μπέζος ανέφερε ότι «η Post έχει μια ουσιαστική δημοσιογραφική αποστολή και μια εξαιρετική ευκαιρία μπροστά της», προσθέτοντας πως «κάθε μέρα οι αναγνώστες μας μάς δίνουν έναν οδικό χάρτη προς την επιτυχία και τα δεδομένα δείχνουν τι έχει αξία και πού πρέπει να επικεντρωθούμε».

Με πληροφορίες από Axios

