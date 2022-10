Vogue: Αφιερωμένο στη βασίλισσα Ελισάβετ το τεύχος Νοεμβρίου- Η ιστορία πίσω από το βασιλικό μωβ

Το τεύχος Νοεμβρίου 2022 της βρετανικής Vogue γιορτάζει τη ζωή και την κληρονομιά που αφήνει πίσω της η βασίλισσα Ελισάβετ Β', η μακροβιότερη κυρίαρχη της Βρετανίας.

Αποτίωντας φόρο τιμής, το εξώφυλλο της Vogue Νοεμβρίου κυκλοφορεί μονόχρωμο, με ένα βασιλικό μωβ χρώμα, μια ξεχωριστή ανάμνηση για την βασιλεία.

Η βρετανική Vogue κατέγραψε τον θάνατο τριών μοναρχών στα 106 χρόνια ιστορίας της: την απώλεια του Γεωργίου Ε', του Γεωργίου ΣΤ' και τώρα της Ελισάβετ Β'.

Η κυκλοφορία αυτών των εξωφύλλων αποτελεί παράδοση για το περιοδικό. Από το πρώτο τεύχος της βρετανικής Vogue (1916) είναι η τρίτη φορά που τιμά τον θάνατο ενός βασιλιά με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο. Το 1936 τίμησε τον θάνατο του βασιλιά Γεωργίου Ε' και το 1952 του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ'. Τώρα τη βασίλισσα Ελισάβετ.

Το τεύχος Νοεμβρίου της βρετανικής Vogue κυκλοφορεί με ένα βασιλικό μωβ εξώφυλλο απαλλαγμένο από κάθε στολισμό, φωτογραφία η σχέδιο.

Μόνο στο κάτω μέρος θα υπάρχουν οι λέξεις με κεφαλαία γράμματα «Her Majesty, the Queen», μαζί με τις ημερομηνίες «1926-2022».

Η απόχρωση του μωβ έχει συνδεθεί με τα βασιλικά δικαιώματα. Τον 16ο αιώνα, η Ελισάβετ Α' δεν επέτρεψε σε κανέναν, εκτός από τον στενό της κύκλο, να φορέσει μωβ, ενώ η Ελισάβετ Β' διέσχισε το Αβαείο του Γουέστμινστερ κατά τη διάρκεια της στέψης της με τη μωβ βασιλική κάπα, που αποτελείται από περισσότερα από 22 μέτρα μωβ βελούδο.

Το Imperial State Crown που τοποθετήθηκε το φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ κατά τη διάρκεια της κηδείας της, ήταν ντυμένο σε μωβ χρώμα.

Πώς ξεκίνησε λοιπόν η παράδοση των μωβ αφιερωμάτων της Vogue; «Αυτή η αρχική σελίδα της Vogue, η οποία έχει συνηθίσει να αντικατοπτρίζει τα γεγονότα της ιδιαίτερης σφαίρας του ενδιαφέροντος μας, πρέπει τώρα να διευρύνει το εύρος της για να αντικατοπτρίζει το γεγονός που έχει σβήσει οτιδήποτε προϋπήρχε– τον ​​θάνατο του Βασιλιά Τζορτζ», έγραψε ο εισηγητής του τεύχους Φεβρουαρίου 1936.

Αντί να καλύψει την τελευταία παράσταση από το Ballet Russes ή τα κοκτέιλ που τροφοδοτούσαν τη νυχτερινή ζωή του Mayfair εκείνου του μήνα, η Vogue αφιέρωσε το εξώφυλλό της στον Βασιλιά Γεώργιο, «ένα μέλος των βασιλικών υπηρεσιών, έναν αφοσιωμένο αγρότη, επιδέξιο ιστιοπλόο, λάτρη των αλόγων και ειδικό στα όπλα».

«Η ζωή συνεχίζεται και η Vogue, η οποία αντικατοπτρίζει ένα ποικίλο και θεμελιώδες μέρος της ζωής, πρέπει επίσης να συνεχίσει – η συνέχεια της αγγλικής βασιλείας είναι σύμβολο της συνέχειας της ζωής, η οποία δεν μπορεί να ανασταλεί από καμία καταστροφή» έγραφε τότε το περιοδικό.

Κι όμως, μέσα σε ένα χρόνο, ο Εδουάρδος Η' θα είχε παραιτηθεί για να είναι με τη μελλοντική σύζυγό του Γουόλις Σίμπσον. Τη θέση του στο θρόνο πήρε ο πατέρας της Ελισάβετ, ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ'. Βαφτισμένος ως Αλβέρτος, ο πατέρας της βασίλισσας επέλεξε το βασιλικό όνομα του Τζορτζ, από τον πατέρα του, για να επαναλάβει το γεγονός ότι η μοναρχία θα συνεχιζόταν παρά τα εμπόδια - συμπεριλαμβανομένης της πολυσυζητημένης απροθυμίας του να γίνει Βασιλιάς, εξηγεί η Vogue.

«Είναι ίσως σχεδόν αδύνατο να συνειδητοποιήσουμε τη συναισθηματική πίεση μιας τέτοιας ημέρας στον βασιλιά και τη βασίλισσα», έγραψε ο Sacheverell Sitwell για το τεύχος της Vogue αφιερωμένο στη στέψη του τον Απρίλιο του 1937.

«Πρέπει να είναι το πιο δύσκολο πράγμα δεδομένης της γνωστής προτίμησης του βασιλιά για μια ήσυχη ζωή και χωρίς επιδείξεις».

Στην περίπτωση της βασίλισσας Ελισάβετ το τεύχος Νοεμβρίου 2022 αντικατοπτρίζει όχι μόνο τη συνέχεια της βασιλικής οικογένειας με την άνοδο του βασιλιά Καρόλου Γ' στον θρόνο, αλλά και την πολυθρήνητη απουσία της μακροβιότερης κυρίαρχου της Βρετανίας.

«Ο χαρακτήρας της είναι δυνατός, απλός και ξεκάθαρος. Έβαλε τον εαυτό της σε έναν δευτερεύοντα ρόλο, ως πριγκίπισσα, κατά τη διάρκεια της ζωής του πατέρα της, του βασιλιά», έγραψε η Vogue για την ένταξη της ίδιας της βασίλισσας στο τεύχος Μαρτίου 1952 τιμώντας τη μνήμη του Γεωργίου ΣΤ'.

«Η βασική νότα του χαρακτήρα της είναι μια απόλυτα διαφανής ειλικρίνεια: η ειλικρίνεια του σκοπού και η ειλικρίνεια της αφοσίωσης στο καθήκον της». Εβδομήντα χρόνια αργότερα, αυτά τα λόγια παραμένουν ζωντανά, καταλήγει το editorial της βρετανικής Vogue.

Facebook Twitter

British Vogue’s November 2022 issue celebrates the life and legacy of Her Majesty the Queen, Britain’s longest-reigning sovereign. In tribute, a royal purple envelopes the new issue as a special commemorative cover: https://t.co/ZukBQmeknd pic.twitter.com/eT9dcp5yhf