Το «vibe coding» είναι η Λέξη της Χρονιάς για το 2025, σύμφωνα με το λεξικό Collins

Το βρετανικό λεξικό Collins ανέδειξε τον όρο «vibe coding» ως τη Λέξη της Χρονιάς για το 2025, αντανακλώντας το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αλλάζει τον ίδιο τον τρόπο που «μιλάμε» στους υπολογιστές.

Ο όρος περιγράφει έναν νέο τρόπο προγραμματισμού, όπου ο χρήστης «μιλά» στον υπολογιστή με απλές λέξεις, και η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τις οδηγίες του σε έτοιμο κώδικα. Σύμφωνα με τον ορισμό του Collins, το «vibe coding» είναι «η χρήση τεχνητής νοημοσύνης που ενεργοποιείται από την ανθρώπινη ομιλία, ώστε να βοηθά στη συγγραφή προγραμμάτων υπολογιστή».

Σε ανάρτηση στο ιστολόγιο του λεξικού, η ομάδα το εξηγεί πιο απλά: «Είναι το να λες στη μηχανή τι θέλεις να κάνει, αντί να κάθεσαι να το προγραμματίζεις βήμα-βήμα μόνος σου».

Η φράση αποδίδεται στον πρωτοπόρο της τεχνητής νοημοσύνης Andrej Karpathy, πρώην διευθυντή του τομέα AI στην Tesla και ιδρυτικό μηχανικό της OpenAI, ο οποίος τη χρησιμοποίησε για να περιγράψει τη διαδικασία δημιουργίας εφαρμογών «με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ξεχνώντας σχεδόν ότι ο κώδικας υπάρχει».

Σύμφωνα με τον εκδότη του Collins, Alex Beecroft, «η επιλογή του vibe coding αποτυπώνει ιδανικά το πώς εξελίσσεται η γλώσσα μαζί με την τεχνολογία». Όπως δήλωσε σε δελτίο Τύπου, «σηματοδοτεί μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο ανάπτυξης λογισμικού, όπου η τεχνητή νοημοσύνη κάνει τον προγραμματισμό πιο προσιτό. Η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπινης δημιουργικότητας και μηχανικής νοημοσύνης αλλάζει θεμελιωδώς τον τρόπο που επικοινωνούμε με τους υπολογιστές».

Οι λεξικογράφοι του Collins παρακολουθούν το Collins Corpus, μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει περισσότερες από 24 δισεκατομμύρια λέξεις, προερχόμενες από έντυπα, ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από αυτό το σώμα κειμένων προκύπτει κάθε χρόνο ο κατάλογος με τις λέξεις που ξεχωρίζουν για τη χρήση ή την επιρροή τους.

Οι άλλες λέξεις της χρονιάς

Το «vibe coding» δεν ήταν η μόνη τεχνολογική φράση που ξεχώρισε στη φετινή λίστα του Collins. Ανάμεσα στα υπόλοιπα λήμματα, αρκετά αντανακλούν την αμφίθυμη σχέση της κοινωνίας με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η λέξη «clanker», για παράδειγμα, είναι βρετανικός μειωτικός όρος για ρομπότ ή μορφές τεχνητής νοημοσύνης, προερχόμενος από τη σειρά «Star Wars: The Clone Wars». Όπως σημειώνει το λεξικό, χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα για να εκφράσει δυσπιστία απέναντι στις «έξυπνες» μηχανές.

Από την τεχνολογία στην πολιτική, η λέξη «broligarchy» (σύνθεση των όρων bro και oligarchy) περιγράφει «μια μικρή ομάδα πλουσίων ανδρών με ισχυρή πολιτική επιρροή». Το Collins αναφέρει ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τους Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Τζεφ Μπέζος, Έλον Μασκ και Σούνταρ Πιτσάι, οι οποίοι, όπως σημειώνεται, είχαν ξεχωρίσει φέτος για την παρουσία τους στην ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Λιγότερο εύποροι από αυτήν την «τεχνολογική ολιγαρχία» είναι οι λεγόμενοι «Henrys», από το ακρωνύμιο High Earners, Not Rich Yet, που σημαίνει «υψηλόμισθοι που δεν έχουν γίνει ακόμη πλούσιοι».

Από τον χώρο της εργασίας προέρχονται δύο ακόμη όροι: το «taskmasking», που σημαίνει «να δίνεις την ψευδαίσθηση παραγωγικότητας στον χώρο εργασίας», και το «micro-retirement», που περιγράφει «μια περίοδο παύσης μεταξύ δύο θέσεων εργασίας, αφιερωμένη σε προσωπικά ενδιαφέροντα».

Η λίστα συμπληρώνεται με λέξεις που σχετίζονται με την ευζωία και τον τρόπο ζωής. Ανάμεσά τους, το «biohacking», που σημαίνει «την τροποποίηση των φυσικών λειτουργιών του σώματος με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της μακροζωίας». Εξίσου χαρακτηριστικός είναι ο όρος «coolcation», που περιγράφει διακοπές σε δροσερό κλίμα, μια επιλογή που κερδίζει έδαφος καθώς τα κύματα καύσωνα γίνονται ολοένα συχνότερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Άλλοι όροι που ξεχώρισαν φέτος ήταν το «glaze», που σημαίνει «να επαινείς ή να κολακεύεις υπερβολικά κάποιον», και το «aura farming», δηλαδή την «εσκεμμένη καλλιέργεια μιας χαρισματικής ή ιδιαίτερης δημόσιας εικόνας».

Το Collins υπενθυμίζει ότι το 2024 η Λέξη της Χρονιάς ήταν το «brat», ένας όρος που περιγράφει ένα άτομο με αυτοπεποίθηση, ανεξαρτησία και ηδονιστική στάση ζωής. Το 2023, τον τίτλο είχε κερδίσει ο όρος «AI», «η επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση», όπως είχε τότε επισημάνει το λεξικό.

Με πληροφορίες από Associated Press