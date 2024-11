Demure: Η λέξη της χρονιάς για το 2024

Λίγες ημέρες αφού το λεξικό του Cambridge ανακοίνωσε, ότι η λέξη της χρονιάς, βάσει στοιχείων από τις περισσότερες αναζητήσεις στον ιστότοπό του, είναι το manifest, η δημοφιλής διαδικτυακή πλατφόρμα λεξικών, Dictionary.com, ανακοίνωσε με τη σειρά της, τη δική της viral λέξη για το 2024.

Η λέξη της χρονιάς για το 2024 είναι το «demure», η οποία «απογειώθηκε στο TikTok τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους» όπως σημειώνουν τα διεθνή μέσα. Έγινε δημοφιλής από την TikToker, Jools Lebron, της οποίας η φράση «very demure, very mindful» εμφανίστηκε σε μια σειρά από viral βίντεο και αναπαράχθηκε από άλλους δημιουργούς. Η Lebron επίσης συχνά συνδύαζε τον όρο με τις λέξεις «χαριτωμένη» και «διακριτική», συμβουλεύοντας τους ακολούθους, μεταξύ άλλων για το «πώς να είστε σεμνή και να εκπέμπετε σεβασμό στον χώρο εργασίας».

Why 'Demure' Was Chosen As https://t.co/ChKsVLGFD0's Word Of The Year In 2024https://t.co/q0OtPDLTzW