Αν κάποιος έχει την απορία γιατί η βαθμολογία του στο Uber είναι χαμηλή, πλέον μπορεί πάρει μια απάντηση. Οι επιβάτες μπορούν να βλέπουν αναλυτικά πόσα αστέρια τους δίνουν οι οδηγοί.

Τόσο οι οδηγοί όσο και οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν ο ένας τον άλλον δίνοντας από ένα έως πέντε αστέρια. Η βαθμολογία τους είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 500 μετακινήσεων.

Η Uber ανακοίνωσε ότι πλέον θα μπορεί πιο εύκολα να δει ένας επιβάτης πώς ακριβώς υπολογίζεται η αξιολόγηση που έχει και για πρώτη φορά θα βλέπουν τις καλές και τις κακές βαθμολογίες που έχουν λάβει.

Μέσω του νέου Privacy Center της εφαρμογής, οι επιβάτες θα έχουν πρόσβαση σε μια ανάλυση για τη μέση αξιολόγησή τους. Επίσης, θα μπορούν να δουν για παράδειγμα πόσοι οδηγοί τους έβαλαν πέντε αστέρια και πόσοι μόλις ένα.

You can now access a breakdown of your average rider rating in our new Privacy Center.



See how many drivers gave you a stellar 5- ⭐ rating, the dreaded single star 🙀, and everything in between 👇 pic.twitter.com/CLdfhal9t9