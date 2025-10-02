ΔΙΕΘΝΗ

Τζόνι Ντεπ: Εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού 30 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή του στο event

LifO Newsroom
Φωτ. Getty Images
Ο διάσημος οίκος Dior, παρουσίασε τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με πολλούς διάσημους καλεσμένους στην πρώτη σειρά, ανάμεσά τους και ο Τζόνι Ντεπ.

Ο 62χρονος Τζόνι Ντεπ, επέστρεψε 30 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνισή του στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι και έδωσε το παρών για πρώτη φορά σε επίδειξη του οίκου Dior, παρά τη δεκαετή συνεργασία του με το brand.

Ο ηθοποιός πραγματοποίησε μία εμφάνιση που κινήθηκε στο ύφος του «business casual». Συνδύασε ένα γκρι σακάκι, με ένα σκούρο πράσινο πουκάμισο με καρό μοτίβο και τζιν σε σκούρα απόχρωση με ρεβέρ, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες μπότες του. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με γυαλιά ηλίου και ένα μαντηλάκι στο πέτο.

Ο Τζόνι Ντεπ έγινε το πρόσωπο του ανδρικού αρώματος «Dior Sauvage» το 2015 και από τότε διατηρεί στενή συνεργασία με τον οίκο.

Μάλιστα, το 2023 ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Dior με μια συμφωνία άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Variety. Τότε, το περιοδικό χαρακτήρισε τη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στον χώρο των ανδρικών αρωμάτων.

Η συνεργασία του με τον οίκο έγινε πρωτοσέλιδο το 2022, κυρίως επειδή μια από τις διαφημίσεις του προβλήθηκε στην prime time ζώνη μόλις μία εβδομάδα μετά τη νίκη του στη δίκη κατά της πρώην συζύγου του, Άμπερ Χερντ.

Παρά τις δεκάδες εμφανίσεις του σε κόκκινα χαλιά όλα αυτά τα χρόνια, ο ηθοποιός σπάνια παρευρίσκεται στην Εβδομάδα Μόδας. Η τελευταία φορά που φαίνεται να συμμετείχε στο υψηλού προφίλ event ήταν τη δεκαετία του '90. Τότε, είχε φωτογραφηθεί σε ένα πάρτι μαζί με την Κέιτ Μος.

Με πληροφορίες από PEOPLE

