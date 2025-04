Τζιν Χάκμαν: Τι έδειξαν τα τελικά αποτελέσματα της νεκροψίας

Τα τελικά αποτελέσματα της νεκροψίας για τον Τζιν Χάκμαν (Gene Hackman) δόθηκαν στη δημοσιότητα, περισσότερο από δύο μήνες αφότου ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός βρέθηκε νεκρός μαζί με τη σύζυγό του, Μπέτσι Αρακάουα, στο σπίτι τους στη Σάντα Φε.

Σύμφωνα με το πόρισμα του Γραφείου Ιατροδικαστή του Νέου Μεξικού, ο Τζιν Χάκμαν, σε ηλικία 95 ετών, πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ έπασχε επίσης από σοβαρές χρόνιες υπερτασικές αλλοιώσεις στα νεφρά και εκφυλιστικές νευρολογικές βλάβες συμβατές με προχωρημένο Αλτσχάιμερ.

