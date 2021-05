Κοινές διακοπές στην Μοντάνα φαίνεται πως έκαναν η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, με τις φήμες για επανασύνδεσή τους, δεκαεπτά χρόνια μετά τον χωρισμό τους, να εντείνονται.

Τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με φήμες, ο Μπεν Άφλεκ συνόδευσε τη Τζένιφερ Λόπεζ σπίτι της και πλέον οι δύο τους πέρασαν κάποιες ημέρες μαζί, περίπου μία εβδομάδα, στη Μοντάνα. Μία πηγή ανέφερε στο People ότι τους είδε σε αυτοκίνητο στο Μπιγκ Σκάι, περιοχή της αμερικανικής πολιτείας που ο Άφλεκ διατηρεί εξοχικό.

Την ίδια ώρα η Daily Maily έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των πρώην συντρόφων από το ταξίδι στην Μοντάνα. Στη μία οι δύο τους εμφανίζονται σε ένα αυτοκίνητο, στη δεύτερη, μου λήφθηκε μετά την αποβίβαση της Λόπεζ από ιδιωτικό αεροσκάφος, μοιάζουν να κρατιούνται χέρι με χέρι. Σύμφωνα με το People μετά τη Μοντάνα οι δύο τους «εντοπίστηκαν» και στο Λος Άντζελες το Σάββατο.

