Ελικόπτερο συνετρίβη στο Κιλιμάντζαρο: Πέντε νεκροί σε αποστολή αεροδιακομιδής

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη στο όρος Κιλιμάντζαρο στην Τανζανία, στη διάρκεια αποστολής αεροδιακομιδής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, σε ένα από τα δημοφιλέστερα μονοπάτια ανάβασης. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο ξένοι υπήκοοι, οι οποίοι είχαν επιβιβαστεί στο ελικόπτερο στο πλαίσιο ιατρικής εκκένωσης. Νεκροί είναι επίσης ένας ντόπιος γιατρός, ένας συνοδός-οδηγός και ο πιλότος.

Η συντριβή έγινε στο τμήμα ανάμεσα στο καταφύγιο Barafu και την κορυφή Kibo, σε υψόμετρο άνω των 4.000 μέτρων. Ο περιφερειακός διοικητής της αστυνομίας του Κιλιμάντζαρο, Σάιμον Μαϊγκουά, δήλωσε ότι το ελικόπτερο ανήκε στην εταιρεία Kilimanjaro Aviation, η οποία, μεταξύ άλλων, παρέχει υπηρεσίες αεροδιακομιδών. Η εταιρεία δεν έχει τοποθετηθεί μέχρι στιγμής.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Τανζανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ξεκίνησε έρευνα, βάσει των διεθνών κανόνων ασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα πιθανά αίτια του δυστυχήματος.

Αεροπορικά ατυχήματα στο Κιλιμάντζαρο χαρακτηρίζονται σπάνια. Το τελευταίο καταγεγραμμένο περιστατικό ήταν τον Νοέμβριο του 2008, όταν είχαν σκοτωθεί τέσσερα άτομα.

Με πληροφορίες από Associated Press