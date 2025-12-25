Στην Τουρκία συνελήφθησαν 115 ύποπτοι που «σχεδίαζαν επιθέσεις την Πρωτοχρονιά»

Οι αρχές της Τουρκίας αναφέρουν ότι απέτρεψαν προγραμματισμένες επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μετά τη σύλληψη περισσότερων από 100 υπόπτων μελών της λεγόμενης οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (IS).

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της πόλης, πραγματοποιήθηκαν μαζικές επιδρομές σε 124 διευθύνσεις σε όλη την Κωνσταντινούπολη, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και «οργανωτικά έγγραφα».

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υποστηρικτές του IS σχεδίαζαν ενεργά επιθέσεις σε όλη την Τουρκία αυτή την εβδομάδα, ιδίως εναντίον μη μουσουλμάνων.

Στην Τουρκία συνελήφθησαν 115 ύποπτοι

Η αστυνομία συνέλαβε 115 υπόπτους, αλλά συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον εντοπισμό άλλων 22, σύμφωνα με επίσημη δήλωση.

Η εισαγγελία ανέφερε ότι οι ύποπτοι ήταν σε επαφή με μέλη του IS εκτός Τουρκίας.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται δύο ημέρες μετά την επιδρομή των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών εναντίον της οργάνωσης στα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν.

Ένας Τούρκος υπήκοος, ο οποίος φέρεται να κατείχε υψηλόβαθμη θέση στην πτέρυγα του IS που δραστηριοποιείται στην περιοχή, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον αμάχων.

Οι τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας στοχεύουν τακτικά άτομα που είναι ύποπτα για συνδέσεις με το IS.

Η χώρα μοιράζεται σύνορα 900 χλμ. με τη Συρία, όπου η ομάδα συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με την τουρκική κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη για την εξάλειψη των επιζώντων στοιχείων του IS.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μια σειρά αεροπορικών επιδρομών εναντίον των θέσεων της οργάνωσης σε όλη τη Συρία την Παρασκευή, ως απάντηση στη δολοφονία τριών Αμερικανών.

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολιτικός διερμηνέας σκοτώθηκαν από ένοπλους του IS κατά τη διάρκεια ενέδρας νωρίτερα αυτό το μήνα.

