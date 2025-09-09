ΔΙΕΘΝΗ
Έπσταϊν: Σκίτσο γυμνής γυναίκας από τον Τραμπ και σημείωμα από τον Μάντελσον στο «βιβλίο γενεθλίων» του

Στο φως αρχεία από το λεγόμενο “birthday book” του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Ντόναλντ Τραμπ και η τότε μέλλουσα σύζυγός του, Μελάνια, μαζί με τον Τζέφρι Έπσταϊν και τη σύντροφό του, Γκισλέιν Μάξγουελ ποζάρουν μαζι στη Φλόριντα, το 2000/Φωτογραφία: Getty Images
Αρχεία από το λεγόμενο “birthday book” που είχε συνταχθεί για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν εκτός από μια «ευχετήρια κάρτα» που υποτίθεται ότι έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ και μια εγκωμιαστική αναφορά του σημερινού Βρετανού πρέσβη στην Ουάσινγκτον, Πίτερ Μάντελσον.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο λόρδος Μάντελσον φέρεται να αποκαλεί τον Έπσταϊν «καλύτερό του φίλο», γράφοντας μεταξύ άλλων για «εκπλήξεις σε ορισμένα από τα λαμπερά σπίτια που του αρέσει να μοιράζεται με φίλους του».

Οι σελίδες αυτές αποτελούν μέρος υλικού από την περιουσία του αποβιώσαντος χρηματιστή και παιδεραστή, το οποίο παραδόθηκε σε επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου.

Το συλλεκτικό λεύκωμα γενεθλίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και χειροποίητο σχέδιο γυναικείου σώματος με την υπογραφή «Donald», καθώς και φωτογραφία του Έπσταϊν να κρατά μια υπερμεγέθη επιταγή υπογεγραμμένη από «DJTRUMP». Η αισθησιακή κάρτα προς τον Έπσταϊν περιλαμβάνει μια συνομιλία μεταξύ του Τραμπ και του Έπσταϊν με τη σιλουέτα γυμνής γυναίκας να είναι ζωγραφισμένη γύρω της. Η υπογραφή του προέδρου βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάρτας.

Κάτω από το στιγμιότυπο υπάρχει ιδιόχειρο σχόλιο: «Ο Jeffrey δείχνει από νωρίς τα ταλέντα του με τα χρήματα και τις γυναίκες! Πουλά (διαγεγραμμένο) πλήρως αποσβεσμένο στον Donald Trump για 22.500 δολάρια». Ο σημερινός Αμερικανός πρόεδρος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάρμοστη εμπλοκή με τον Έπσταϊν, τον οποίο κάποτε θεωρούσε φίλο.

Τα ντοκουμέντα δόθηκαν στο Κογκρέσο έπειτα από απαίτηση της Επιτροπής Εποπτείας και προέρχονται από βιβλίο που επιμελήθηκε η Γκισλέιν Μάξγουελ για τα 50ά γενέθλια του Έπσταϊν το 2003.

Έπσταϊν: Μήνυμα Μάντελσον στον «καλύτερό του φίλο»

Στις σελίδες όπου εμφανίζονται φωτογραφίες του λόρδου Μάντελσον, περιλαμβάνεται και ένα εκτενές μήνυμα με προσωπικούς χαρακτηρισμούς:
«Κάποτε, ένας ευφυής, πνευματώδης άνδρας που κάποιοι αποκαλούν "μυστηριώδη" προσγειώθηκε ξαφνικά στη ζωή μου… Μπορούσες να περιμένεις ώρες μέχρι να εμφανιστεί… Ξαφνικά όμως εξαφανιζόταν, αφήνοντάς σε με "ενδιαφέροντες" φίλους ή απλώς με σκυλιά για παρέα… Πολύ σπάνια σε εξέπληττε σε μακρινά μέρη ή σε κάποιο από τα υπέροχα σπίτια του που του αρέσει να μοιράζεται με τους φίλους του (yum yum). Όπου κι αν βρίσκεται όμως, παραμένει ο καλύτερός μου φίλος. Χρόνια πολλά, Jeffrey, σε αγαπάμε!».

Μια σημείωση, που γράφτηκε από τον Μάντελσον, στην οποία αναφέρεται στον Επστάιν ως «καλύτερο φίλο» / Φωτογραφία: Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ

Οι ίδιες σελίδες εμφανίζουν φωτογραφίες εξωτικού νησιού.

Μια φωτογραφία ενός τροπικού νησιού στο «βιβλίο γενεθλίων» του Epstein / Φωτογραφία: Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ

Το 2019, εσωτερικό έγγραφο της τράπεζας JP Morgan είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Μάντελσον είχε φιλοξενηθεί στο διαμέρισμα του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη το 2009, την περίοδο που ο τελευταίος εξέτιε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για μαστροπεία ανήλικης. Τότε, ο Μάντελσον βρισκόταν στη θέση του υπουργού Επιχειρήσεων στην κυβέρνηση του Γκόρντον Μπράουν.

Σε ερώτηση του Sky News τον περασμένο Μάιο για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν, είχε δηλώσει: «Δεν πρόκειται να απαντήσω σε καμία ερώτηση γι’ αυτόν. Η γνωριμία μου μαζί του είναι κάτι που μετανιώνω, εύχομαι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ».

Όταν ρωτήθηκε γιατί τον είχε συναντήσει ενώ ο Έπσταϊν βρισκόταν στη φυλακή, απάντησε: «Γιατί τον συνάντησαν τόσοι άλλοι; Ήταν ένας ακαταπόνητος δικτυωτής. Εύχομαι να μην τον είχα γνωρίσει ποτέ».

Φωτογραφίες του Μάντελσον φαίνεται να περιλαμβάνονται στο «βιβλίο γενεθλίων» / Φωτογραφία: Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των ΗΠΑ

Πολιτική αντιπαράθεση στις ΗΠΑ για τον Έπσταϊν

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος JD Vance υπερασπίστηκε τον Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, καταγγέλλοντας παράλληλα τους Δημοκρατικούς:
«Οι Δημοκρατικοί δεν νοιάζονται για τον Έπσταϊν, ούτε για τα θύματά του. Γι’ αυτό σιωπούσαν τόσα χρόνια. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να σκαρώσουν ένα νέο ψεύτικο σκάνδαλο τύπου Russiagate, για να σπιλώσουν τον πρόεδρο Τραμπ. Κανείς δεν τσιμπάει με αυτές τις ανοησίες».

Με πληροφορίες από Sky News

