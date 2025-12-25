Σουηδία: «Σοβαρό περιστατικό» με τραυματίες στην πόλη Μπόντεν 

Η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ερευνά «σοβαρό περιστατικό» στην πόλη Μπόντεν, στη βόρεια Σουηδία, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Το δημοσίευμα κάνει λόγο για βίαιο έγκλημα και αναφέρει ότι ο φερόμενος δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικούς, επικαλούμενο πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη «πολλαπλές ανακριτικές ενέργειες», αποφεύγοντας να διευκρινίσει τι ακριβώς έχει συμβεί.

Η Μπόντεν απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου και φιλοξενεί το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.