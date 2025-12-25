ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σουηδία: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν νεαρό που επιτέθηκε σε ενοίκους σπιτιού

Νεκρή εντοπίστηκε μία 55χρονη γυναίκα

The LiFO team
The LiFO team
ΣΟΥΗΔΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν νεαρό άνδρα και βρήκαν νεκρή μία γυναίκα μέσα σε ένα σπίτι στην πόλη Μπόντεν, στη Σουηδία, όπου είχαν κληθεί να ερευνήσουν μια καταγγελλόμενη επίθεση.

Η αστυνομία στην ανακοίνωσή της ανέφερε ότι ενημερώθηκε πως ένας άνδρας ηλικίας 20-30 ετών επιτέθηκε στους ενοίκους του σπιτιού και κάποιου είδους όπλο.

Νεκρός ο δράστης της επίθεσης στη Σουηδία

Στην προσπάθειά τους να τον συλλάβουν οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν θανάσιμα.

Στο σπίτι βρέθηκε νεκρή μια 55χρονη γυναίκα. Δύο άλλοι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Νωρίτερα εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη «πολλαπλές ανακριτικές ενέργειες».

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως του Αρκτικού Κύκλου και εκεί εδρεύει το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.

Με πληροφορίες από Reuters

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Βασιλιάς Κάρολος: Κάλεσε για ενότητα στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, με φόντο τον διχασμό

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Κάλεσε για ενότητα στο χριστουγεννιάτικο μήνυμα, με φόντο τον διχασμό

Ο βασιλιάς Κάρολος κάλεσε τους πολίτες να «γνωρίσουν τους γείτονές τους» και να στηρίξουν ο ένας τον άλλον σε έναν κόσμο που, όπως είπε, δείχνει ολοένα και πιο διχασμένος
THE LIFO TEAM
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ

Διεθνή / Βασιλιάς Κάρολος: Με Ουίλιαμ και Κέιτ στο πλευρό του περπάτησε προς τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία

Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα περπάτησαν μέχρι τον ναό της Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής, συνοδευόμενοι από τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, Γουίλιαμ και Κέιτ, καθώς και τα παιδιά τους
THE LIFO TEAM
 
 