Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: «Τα πηγαίνουν εξαιρετικά» - Το νέο κεφάλαιο μετά τις φήμες περί κρίσης στον γάμο τους

Παρά τις φήμες για κρίση στον γάμο τους και τα δεκάδες δημοσιεύματα που τους ήθελαν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη σχέση τους, ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ δείχνουν πιο ενωμένοι από ποτέ.

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Τζάστιν και της Χέιλι Μπίμπερ στα Grammy, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους, επιβεβαίωσε πως στηρίζουν ο ένας τον άλλον τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ επέστρεψε μετά από τέσσερα χρόνια απουσίας στη σκηνή των Grammy την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου. Η Χέιλι ήταν στο πλευρό του Τζάστιν καθ’ όλη τη διάρκεια της δημιουργίας του τελευταίου του άλμπουμ SWAG, όπως αναφέρει πηγή κοντά στο ζευγάρι. «Ήταν μαζί του σε όλα, από τις πρόβες μέχρι τις ώρες στο στούντιο και την εβδομάδα των Grammy», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Το νέο κεφάλαιο μετά τις φήμες για κρίση στον γάμο τους

«Ήταν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια και τον παρακολουθούσε να χτίζει το άλμπουμ από την αρχή. Ήταν τόσο περήφανη βλέποντας το όραμά του να ζωντανεύει στη σκηνή» συνέχισε. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το ζευγάρι βρίσκεται «σε πολύ ισχυρή θέση αυτή τη στιγμή».

Δεύτερη πηγή μιλώντας αποκλειστικά στο PEOPLE ανέφερε πως «ήταν πολύ ενθουσιασμένοι που παρακολούθησαν τα Grammy μαζί. Σημαίνει πολλά για αυτούς. Η Χέιλι είναι πάντα περήφανη για τον Τζάστιν και τον στηρίζει απίστευτα. Θα είναι μαζί του και στο Coachella».

«Πηγαίνουν εξαιρετικά ως ζευγάρι. Απλώς αγνοούν τον θόρυβο γύρω τους και επικεντρώνονται στη δική τους ζωή. Η καθημερινότητά τους είναι αρκετά απλή: δουλεύουν και περνούν όσο περισσότερο χρόνο μπορούν με την οικογένεια. Είναι υπέροχοι γονείς. Ο Τζακ είναι το πιο χαριτωμένο και ευτυχισμένο αγοράκι», συμπλήρωσε.

Η επιστροφή στα Grammy ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για τον Τζάστιν, ο οποίος κυκλοφόρησε το SWAG τον Ιούλιο του 2025, το πρώτο του πλήρες solo άλμπουμ εδώ και τέσσερα χρόνια και το πρώτο από τότε που υποδέχθηκε τον γιο του με τη Χέιλι τον Αύγουστο του 2024.

Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το PEOPLE, το άλμπουμ αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για τον Τζάστιν, τόσο δημιουργικά όσο και προσωπικά.

«Αυτό το άλμπουμ είναι ένα τεράστιο ορόσημο για τον Τζάστιν με πολλούς τρόπους. Είναι το πρώτο solo άλμπουμ που κυκλοφορεί από τότε που έγινε πατέρας και το πρώτο όπου παράγει ήχο που είναι καθαρά δικός του. Ήταν πολύ ενθουσιασμένος να ακούσουν όλοι τη νέα του μουσική», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

