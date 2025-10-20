Μπουλντόζες στον Λευκό Οίκο: Άρχισαν οι εργασίες κατεδάφισης της πρόσοψης στην Ανατολική Πτέρυγα

Μέρος της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου άρχισαν να κατεδαφίζουν σήμερα συνεργεία κατεδάφισης στις ΗΠΑ, υλοποιώντας έτσι το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για το χτίσιμο της πολυπόθητης αίθουσας χορού.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στις εργασίες στον Λευκό Οίκο κατά το παρελθόν, υποσχέθηκε πως η «ανακαίνισή» του, η οποία θα ανερχόταν κοντά στα 250 εκατ. δολάρια, «δεν θα επηρέαζε το υπάρχον κτίριο.

Ωστόσο, συνεργεία εθεάθησαν να «ρίχνουν» τμήμα της Ανατολικής Πτέρυγας, με έναν εκσκαφέα να γκρεμίζουν μέρος του κτιρίου, όπως αποτυπώνεται τουλάχιστον σε φωτογραφία που έφερε στη δημοσιότητα η Washington Post, ενώ δύο άτομα που ήταν μάρτυρες, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στην αμερικάνικη εφημερίδα.

Μπουλντόζες στον Λευκό Οίκο: Τι περιγράφουν οι μάρτυρες

Μια ομάδα ατόμων, συμπεριλαμβανομένων μελών της Μυστικής Υπηρεσίας, στέκονταν στα σκαλιά του Υπουργείου Οικονομικών για να παρακολουθήσει την εξέλιξη της κατασκευής, είπε ένα από τους μάρτυρες. Σχετικοί ήχοι, μάλιστα, έγιναν αντιληπτοί και από την πανεπιστημιούπολοι του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ διαφημίζει εδώ και καιρό τα σχέδιά του για μια κατασκευή 8.361 τετραγωνικών μέτρων, που θα διπλασίαζε σχεδόν το αποτύπωμα του κεντρικού κτιρίου και των ανατολικών και δυτικών πτερύγων του. Είχε επίσης υπονοήσει ότι η κατασκευή δεν θα επηρέαζε τον υπάρχοντα Λευκό Οίκο.

«Δεν θα επηρεάσει το υπάρχον κτίριο. Θα είναι κοντά σε αυτό, αλλά χωρίς να το αγγίζει, και θα υπάρξει απόλυτος σεβασμός, καθώς είμαι ο μεγαλύτερος θαυμαστής του Λευκού Οίκου» είχε δηλώσει ο Τραμπ κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος τον Ιούλιο. «Είναι το αγαπημένο μου. Είναι το αγαπημένο μου μέρος. Το λατρεύω».

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε αμέσως εξήγηση για τα προηγούμενα σχόλια του Τραμπ ότι η νέα κατασκευή δεν θα επηρεάσει το υπάρχον κτίριο. Αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ξεχωριστά ότι η αίθουσα χορού θα αντικαταστήσει την Ανατολική Πτέρυγα, σημειώνοντας τις πολλές αλλαγές που έγιναν σε αυτήν την κατασκευή πολύ πριν από την προεδρία του Τραμπ.

«Η Ανατολική Πτέρυγα κατασκευάστηκε το 1902 και έχει ανακαινιστεί και αλλάξει πολλές φορές, με έναν δεύτερο όροφο να προστίθεται το 1942», δήλωσε ο Λευκός Οίκος τον Ιούλιο.

Η ανακαίνιση στον Λευκό Οίκο

Η κυβέρνηση δήλωσε επίσης ότι αναμένει να ξεκινήσει η κατασκευή μέχρι τον Σεπτέμβριο, περιγράφοντας λεπτομερώς τα σχέδια για να γίνουν μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές στο «Σπίτι του Λαού» εδώ και έναν αιώνα. Ο Τραμπ αρχικά εκτίμησε ότι το έργο θα κοστίσει 200 ​​εκατομμύρια δολάρια, αλλά έκτοτε το αύξησε στα 250.

Η Ανατολική Πτέρυγα χρησιμοποιείται παραδοσιακά από την πρώτη κυρία και την ομάδα της. Τα γραφεία του προέδρου και των κορυφαίων αναπληρωτών του βρίσκονται εδώ και καιρό στη Δυτική Πτέρυγα.

Ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα διαφήμισε επίσης την αίθουσα χορού που σχεδιάζει κατά τη διάρκεια δείπνου με στελέχη από τις τεχνολογικές, χρηματοοικονομικές και αμυντικές βιομηχανίες, λέγοντάς τους ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε πλήρως μετά από δωρεές ύψους έως και 25 εκατομμυρίων δολαρίων από δεκάδες εταιρείες, όπως η Apple, η Amazon, η Lockheed Martin και η Coinbase.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η αίθουσα χορού θα έχει χωρητικότητα 650 ατόμων, περισσότερο από το τριπλάσιο της χωρητικότητας της Ανατολικής Αίθουσας.

Με πληροφορίες από Washington Post