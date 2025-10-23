ΔΙΕΘΝΗ
Η «χρυσή» μεταμόρφωση του Λευκού Οίκου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταμορφώνει τον Λευκό Οίκο σε χρυσό ανάκτορο, με νέα αίθουσα χορού, πολυτελή διακόσμηση και τον «Προεδρικό Περίπατο της Δόξας»

φωτ.: EPA
Σε λιγότερο από έναν χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη μεταμορφώσει τον Λευκό Οίκο όπως κανένας άλλος πρόεδρος πριν από αυτόν. Το Οβάλ Γραφείο λάμπει από χρυσό, ο Κήπος των Ρόδων έχει στρωθεί με πέτρες και τραπέζια, ενώ μέρος της Ανατολικής Πτέρυγας κατεδαφίστηκε για να δημιουργηθεί μια τεράστια αίθουσα χορού 90.000 τετραγωνικών ποδιών.

Το αποτέλεσμα είναι ένας Λευκός Οίκος που θυμίζει περισσότερο πολυτελές resort παρά προεδρική κατοικία.

Οι εργασίες αυτές, που συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από ιστορικούς, αρχιτέκτονες αλλά και ειδικούς σε θέματα δεοντολογίας, που εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές αλλοιώνουν τον ιστορικό χαρακτήρα του εμβληματικού κτιρίου

Λευκός Οίκος: Η αίθουσα χορού των 200 εκατομμυρίων δολαρίων

Η πιο φιλόδοξη από όλες τις αλλαγές είναι η νέα Αίθουσα Χορού της Ανατολικής Πτέρυγας, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «απολύτως απαραίτητη» για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων και δεξιώσεων ξένων ηγετών. Το έργο, αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να χωρά «999 άτομα» – ένας αριθμός που ο ίδιος επέλεξε για «συμβολικούς λόγους».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η χρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από ιδιωτικές δωρεές, χωρίς να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι. Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί αμφισβητούν την πλήρη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας. Οι πρώτες φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος δείχνουν έναν χώρο που θυμίζει έντονα την πολυτελή αίθουσα του Mar-a-Lago, του ιδιωτικού resort του Τραμπ στη Φλόριντα. Η κατεδάφιση μέρους της Ανατολικής Πτέρυγας ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου.

Η «χρυσή» μεταμόρφωση του Λευκού Οίκου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ Facebook Twitter
φωτ.: New York Times

Ο Κήπος των Ρόδων του Λευκού Οίκου γίνεται… αίθριο

Το καλοκαίρι, ο Τραμπ μετέτρεψε τον Κήπο των Ρόδων σε πλακόστρωτο αίθριο με τραπέζια και ομπρέλες σε κίτρινο και λευκό, εμπνευσμένα κι αυτά από το Mar-a-Lago. Παρά τις αλλαγές, οι ροδιές παραμένουν – για την ώρα. Ο χώρος χρησιμοποιείται ήδη για πολιτικές εκδηλώσεις: πρόσφατα φιλοξένησε δείπνο Ρεπουμπλικανών βουλευτών και την απονομή, μετά θάνατον, του Μεταλλίου της Ελευθερίας στον ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Τραμπ μάλιστα αποκάλεσε τον νέο χώρο «Rose Garden Club».

Η «χρυσή» μεταμόρφωση του Λευκού Οίκου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ Facebook Twitter
φωτ.: New York Times
Η «χρυσή» μεταμόρφωση του Λευκού Οίκου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ Facebook Twitter
φωτ.: New York Times

Λευκός Οίκος: Το Οβάλ Γραφείο «λάμπει» από χρυσό

Η αγάπη του Τραμπ για το χρυσό κορυφώνεται στο Οβάλ Γραφείο, που πλέον θυμίζει περισσότερο παλάτι παρά γραφείο. Οι κορνίζες των πινάκων, οι καθρέφτες και ακόμη και το προεδρικό έμβλημα στο ταβάνι καλύφθηκαν με φύλλα χρυσού. Ο πρόεδρος συναντάται εκεί με ξένους ηγέτες, έχοντας ως φόντο μια μαντεμένια εστία διακοσμημένη με ιστορικά αντικείμενα – όλα με επιχρυσώσεις.

Παράδοση κάθε προέδρου είναι να «προσαρμόζει» τη διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου για να εκφράσει το όραμά του. Όμως, κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε επιλέξει τόσο εκκεντρική και φανταχτερή αισθητική. Ακόμη και η κλασική κληματίδα που στόλιζε την εστία μεταφέρθηκε από τον Τραμπ σε θερμοκήπιο «για καλύτερη φροντίδα».

Η «χρυσή» μεταμόρφωση του Λευκού Οίκου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ Facebook Twitter
φωτ.: EPA

Λευκός Οίκος: Χρυσός και στο Υπουργικό Συμβούλιο

Η Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου έχει κι αυτή αποκτήσει τη δική της χρυσή λάμψη. Ο πρόεδρος πρόσθεσε επιχρυσωμένα διακοσμητικά στις τοιχογραφίες και νέους πολυελαίους, ενώ αύξησε τον αριθμό των σημαιών για κάθε κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο χώρος, που φιλοξενεί συχνά κρίσιμες συναντήσεις, θυμίζει πλέον αίθουσα δεξιώσεων υψηλής αισθητικής.

Η «Προεδρική Λεωφόρος της Δόξας»

Τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ εγκαινίασε τον «Προεδρικό Περίπατο της Δόξας» στην δυτική στοά του Λευκού Οίκου. Εκεί εκτίθενται τα πορτρέτα όλων των Αμερικανών προέδρων με επιχρυσωμένες κορνίζες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η θέση του Τζο Μπάιντεν, όπου ο Τραμπ τοποθέτησε μια φωτογραφία… αυτόγραφου με autopen, υπαινισσόμενος – χωρίς αποδείξεις – ότι ο προκάτοχός του δεν είχε την πνευματική διαύγεια να υπογράψει προσωπικά έγγραφα.

Η «χρυσή» μεταμόρφωση του Λευκού Οίκου υπό τον Ντόναλντ Τραμπ Facebook Twitter
φωτ.: New York Times

Παρά τις αντιδράσεις, ο Τραμπ δηλώνει υπερήφανος για το «ανανεωμένο προεδρικό στυλ» του Λευκού Οίκου. Για τους υποστηρικτές του, οι αλλαγές αυτές αντικατοπτρίζουν την επιτυχία και τη δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών· για τους επικριτές του, πρόκειται για ακόμη ένα δείγμα μεγαλομανίας που θολώνει τη γραμμή ανάμεσα στην πολιτική και το προσωπικό brand του Ντόναλντ Τραμπ.

Με πληροφορίες από New York Times

