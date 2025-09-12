ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «έχουμε τον δράστη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στο Fox News δήλωσε πως ένας πάστορας, που συνεργάζεται με τις αρχές, παρέδωσε τον ύποπτο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «έχουμε τον δράστη» Facebook Twitter
Φωτογραφία: X
0

Πολύ κοντά στη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ φαίνεται πως βρίσκονται οι αμερικανικές αρχές, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε συγκεκριμένα σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Fox News πως «με μεγάλη βεβαιότητα, τον έχουμε».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ένας πάστορας, που συνεργάζεται με τις αρχές, τους παρέδωσε τον ύποπτο, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του AP.

Ο Κερκ σκοτώθηκε από μία σφαίρα την Τετάρτη σε μια στοχευμένη επίθεση, την οποία ο κυβερνήτης της Γιούτα χαρακτήρισε πολιτική δολοφονία. Ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής είχε συνιδρύσει την οργάνωση Turning Point USA και ήταν στενός σύμμαχος του Τραμπ.

Οι αρχές βρήκαν ένα ισχυρό τουφέκι κοντά στον τόπο της επίθεσης και ανέφεραν ότι ο δράστης έπεσε από μια στέγη και εξαφανίστηκε στο δάσος μετά το χτύπημα.

Ο Κερκ μιλούσε σε συζήτηση που διοργάνωνε η Turning Point στο Πανεπιστήμιο Utah Valley όταν πυροβολήθηκε. Μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγες ώρες αργότερα.

Οι ομοσπονδιακές και κρατικές αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου την Πέμπτη, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα το όνομά του ή το κίνητρο της δολοφονίας. Περισσότερα από 7.000 στοιχεία και πληροφορίες έχουν κατατεθεί στις αρχές.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σιγουριά Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει»

Διεθνή / Νετανιάχου: «Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος μας ανήκει»

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα
LIFO NEWSROOM
Ιστορική καταδίκη: Ο Μπολσονάρου ένοχος για σχέδιο πραξικοπήματος – Αντιμέτωπος με 43 χρόνια φυλάκιση

Διεθνή / Ιστορική καταδίκη: Ο Μπολσονάρου ένοχος για σχέδιο πραξικοπήματος – Αντιμέτωπος με 43 χρόνια φυλάκιση

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας καταδίκασε τον Ζαΐχ Μπολσονάρου για σχέδιο στρατιωτικού πραξικοπήματος - Ο πρώην πρόεδρος κινδυνεύει με έως 43 χρόνια φυλάκιση, ενώ οι οπαδοί του προωθούν αμνηστία και χάρη για να τον σώσουν
LIFO NEWSROOM
 
 