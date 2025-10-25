ΔΙΕΘΝΗ
Τυφώνας Melissa: Απειλεί με πλημμύρες την Καραϊβική

Η τροπική καταιγίδα Melissa μετατράπηκε σε «τυφώνα» - Αντιμέτωπες με καταστροφικές πλημμύρες περιοχές της βόρειας Καραϊβικής

Φωτ. αρχείου: EPA
Οι μετεωρολόγοι των ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση για την Τζαμάικα το Σάββατο, καθώς η καταιγίδα Μελίσα (Melissa) έφτασε σε ένταση τυφώνα, απειλώντας με καταστροφικές πλημμύρες τη βόρεια Καραϊβική.

Η «προειδοποίηση για τυφώνα», σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, «μεταφράζεται» ότι αναμένονται άνεμοι ταχύτητας τουλάχιστον 119 χιλιομέτρων την ώρα στην περιοχή εντός 36 ωρών.

«Η Melissa έχει μετατραπεί σε τυφώνα με ανέμους 119 χιλιομέτρων την ώρα» δήλωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ το απόγευμα του Σαββάτου. «Αναμένεται ταχεία εντατικοποίηση και η Μελίσα προβλέπεται να μετατραπεί σ' έναν μεγάλο τυφώνα αύριο, Κυριακή».

Τυφώνας Melissa: Τα εκατοστά βροχής στην Τζαμάικα

Η καταιγίδα αναμενόταν να ρίξει καταρρακτώδεις βροχές, έως και 64 εκατοστά νερού, στην Τζαμάικα, σύμφωνα με αρχική εκτίμηση από το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Παρόμοια πρόβλεψη εκδόθηκε για τις νότιες περιοχές της Αϊτής και της Δομινικανής Δημοκρατίας έως τη Δευτέρα. Αναμένονται, πιο συγκεκριμένα, πλημμύρες και κατολισθήσεις, με έως και 89 εκατοστά καταστροφικής βροχής σε όλη τη χερσόνησο Τιμπουρόν στη νοτιοδυτική Αϊτή, ανέφερε το κέντρο.

Η ασταθής και αργή, σε κίνηση, καταιγίδα έχει σκοτώσει τουλάχιστον τρεις ανθρώπους στην Αϊτή και έναν ακόμη στη Δομινικανή Δημοκρατία, όπου ένα ακόμη άτομο αγνοείται. «Δυστυχώς για τις περιοχές, κατά μήκος της προβλεπόμενης πορείας αυτής της καταιγίδας, η κατάσταση είναι ολοένα και πιο τρομερή» δήλωσε νωρίτερα το Σάββατο ο Jamie Rhome, αναπληρωτής διευθυντής του κέντρου. Είπε ότι η καταιγίδα θα συνεχίσει να κινείται αργά για τέσσερις ημέρες περίπου.

Η Μελίσσα βρισκόταν περίπου 230 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Κίνγκστον στην Τζαμάικα και περίπου 380 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή. Είχε μέγιστους συνεχείς ανέμους 120 χλμ/ώρα και κινούνταν αργά δυτικά-βορειοδυτικά με 2 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το κέντρο τυφώνων.

Το κέντρο της Μελίσσα αναμένεται να κινηθεί κοντά ή πάνω από την Τζαμάικα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι. Ο τυφώνας, ενδεχομένως, να φτάσει την «κατηγορία 4» μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, σύμφωνα με Αμερικανούς μετεωρολόγους. Προβλέπεται να πλήξει την ανατολική Κούβα νωρίς την Τετάρτη, όπου σε ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να πέσουν έως και 30 εκατοστά.

Τυφώνας Melissa: Το χρονικό του περάσματος

Η τροπική καταιγίδα Melissa κινείται αργά στη θάλασσα της Καραϊβικής, φέρνοντας αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων και πλημμυρών σε Τζαμάικα και νότια Ισπανιόλα. Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους περιοχών να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος.

Η καταιγίδα προκάλεσε την πτώση μεγάλου δέντρου που σκότωσε έναν ηλικιωμένο στη παράκτια πόλη Μαρίγκοτ στη νότια Αϊτή, ενώ πέντε άτομα τραυματίστηκαν στην κεντρική περιοχή Αρτιμπονίτ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

Η καταιγίδα κινείται πολύ αργά, περίπου 165 μίλια (300 χλμ.) νότια-νοτιοανατολικά του Κίνγκστον της Τζαμάικα και 275 μίλια (445 χλμ.) νοτιοδυτικά της Πορτ-ο-Πρενς στην Αϊτή, με μέγιστους ανέμους 75 χλμ./ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Associated Press

