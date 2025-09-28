ΔΙΕΘΝΗ
Φλόριντα: Τυφώνας έφερε στο φως ιστορικό κανό από μαόνι 

Το εύρημα ξεχωρίζει, καθώς είναι το πρώτο κανό από μαόνι που έχει καταγραφεί στην πολιτεία και πιθανόν προέρχεται από την Καραϊβική

Φλόριντα: Τυφώνας έφερε στο φως ιστορικό κανό από μαόνι
Φωτ: Florida Division of Historical Resources
Αρχαίο κανό από μαόνι βρέθηκε στη Φλόριντα μετά τον τυφώνα Ίαν Κρατικοί αρχαιολόγοι στη Φλόριντα ολοκλήρωσαν τη συντήρηση μιας σπάνιας ξύλινης πιρόγας που εντοπίστηκε στην πόλη Φορτ Μάγιερς, κατά τον καθαρισμό μετά τον καταστροφικό τυφώνα Ίαν το 2022.

Το εύρημα ξεχωρίζει, καθώς είναι το πρώτο κανό από μαόνι που έχει καταγραφεί στην πολιτεία και πιθανόν προέρχεται από την Καραϊβική.  Το κανό μήκους 2,7 μέτρων βρέθηκε στην αυλή κατοίκου, αφού παρασύρθηκε από ποτάμι κατά τη διάρκεια του τυφώνα.

Η ομάδα του τμήματος ιστορικών πόρων της Φλόριντα το καθάρισε και το συντήρησε με προσοχή, καταγράφοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας. «Στην επιφάνειά του φαίνονται σημάδια από σιδερένια εργαλεία, κάτι που παραπέμπει στην ευρωπαϊκή παρουσία στην Αμερική», δήλωσε ο αναπληρωτής κρατικός αρχαιολόγος Σαμ Γουίλφορντ. Αναζητώντας την προέλευση Οι επιστήμονες εξετάζουν την πιθανότητα το σκάφος να είναι ισπανικό cayuco του 16ου αιώνα.

Οι πρώτες ραδιοχρονολογήσεις έδωσαν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, ενδεχομένως λόγω επεξεργασίας της επιφάνειας με υλικά που επηρεάζουν τις μετρήσεις. «Το ξύλο μπορεί να είχε πεθάνει πολύ πριν μετατραπεί σε κανό. Μπορεί να ήταν παρασυρμένο ξύλο ή να είχε αποθηκευτεί για χρόνια», εξήγησε ο Γουίλφορντ.

Η πολιτεία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό καταγεγραμμένων ιστορικών κανό στον δυτικό ημισφαίριο, με πάνω από 450 σκάφη να έχουν εντοπιστεί σε περισσότερες από 200 τοποθεσίες. Τα περισσότερα συνδέονται με ιθαγενείς φυλές, όπως οι Μικκοσούκι και οι Σεμινόλ, που χρησιμοποιούσαν τα κανό για μετακινήσεις στα έλη των Everglades.

Το παλαιότερο κανό που έχει βρεθεί στη Φλόριντα χρονολογείται πριν από περίπου 7.000 χρόνια και εντοπίστηκε κοντά στο Ορλάντο. Σήμερα, τα σωζόμενα σκάφη φυλάσσονται σε ειδική κεντρική συλλογή, ενώ 26 από αυτά εκτίθενται σε μουσεία των ΗΠΑ μέσω προγράμματος δανεισμού. «Κάθε κανό, ακόμα και κάθε θραύσμα, διηγείται μια μοναδική ιστορία», σημείωσε ο Γουίλφορντ.

Με πληροφορίες από Guardian

