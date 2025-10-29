Τυφώνας Μελίσα: 25 νεκροί στην Αϊτή από υπερχείλιση ποταμού - Τι λένε οι επιστήμονες για την πρωτοφανή έντασή του

Ο Jean Bertrand Subrème, δήμαρχος της νότιας παραλιακής πόλης της Αϊτής, Petit-Goâve, δήλωσε στο Associated Press ότι 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ο ποταμός La Digue, αποτέλεσμα του περάσματος του τυφώνα Μελίσα (Melissa), υπερχείλισε και πλημμύρισε κοντινά σπίτια.

«Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν και άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της πόλης της Αϊτής για τον τυφώνα Μελίσα, σημειώνοντας: «Είμαι συγκλονισμένος από την κατάσταση».

Επιστήμονες, την ίδια ώρα, έδωσαν τη δική τους εξήγηση για τον τυφώνα Μελίσα και γιατί «ξεχώρισε» ανάμεσα σε άλλους κυκλώνες, που χτύπησαν τον Ατλαντικό Ωκεανό την τελευταία δεκαετία.

Τυφώνας Μελίσα: Τι αναφέρουν επιστήμονες για την έντασή του

Σύμφωνα με επιστήμονες, ο Μελίσα κατάφερε να ξεπεράσει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως αποδυναμώνουν έναν μεγάλο τυφώνα, και παρ’ όλα αυτά συνέχισε να ενισχύεται, προκαλώντας έκπληξη στους ειδικούς, οι οποίοι μελετούν παρόμοια μετεωρολογικά φαινόμενα.

Την ώρα που οι περισσότεροι τυφώνες παρουσιάζουν «ταχεία ενίσχυση» — αύξηση της ταχύτητας των ανέμων τους κατά περίπου 55 χλμ/ώρα μέσα σε 24 ώρες — η Μελίσα κατέγραψε άνοδο σχεδόν 110 χλμ/ώρα στο ίδιο διάστημα, φτάνοντας σε ριπές ανέμων έως και 280 χλμ/ώρα.

«Ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή, σχεδόν απίστευτη καταιγίδα, ένα θηρίο», δήλωσε ο ειδικός σε τυφώνες του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, Φιλ Κλότσμπαχ.

Τυφώνας Μελίσα: Πώς θα κινηθεί

Ο τυφώνας Μελίσα, κατηγορίας 3 πλήττει τη νοτιοανατολική ακτή της Κούβας με ανέμους που φτάνουν τα 193 χλμ/ώρα. Στην Τζαμάικα, η οποία χθες επλήγη από τον τυφώνα κατηγορίας 5, οι ντόπιοι περιμένουν το φως της ημέρας για να εκτιμήσουν τις ζημιές.

Αφού χτυπήσει την Κούβα, ο τυφώνας αναμένεται να εξασθενήσει καθώς κινείται βορειοανατολικά προς τις Μπαχάμες και τις Βερμούδες.

Στην Αϊτή, ανατολικά της Κούβας, οι άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο σε κτίρια όπως σχολεία. Δεν πιστεύεται ότι το μάτι του τυφώνα θα περάσει πάνω από την Αϊτή.

Ακολουθεί μια ματιά στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να απομακρυνθεί από τα νησιά της Καραϊβικής αργότερα απόψε.

Με πληροφορίες από Associated Press