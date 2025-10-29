ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τυφώνας Μελίσα: 25 νεκροί στην Αϊτή από υπερχείλιση ποταμού - Τι λένε οι επιστήμονες για την πρωτοφανή έντασή του

Ο τυφώνας Μελίσα κατάφερε να ξεπεράσει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΥΦΩΝΑΣ ΜΕΛΙΣΑ ΑΪΤΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EPA
0

Ο Jean Bertrand Subrème, δήμαρχος της νότιας παραλιακής πόλης της Αϊτής, Petit-Goâve, δήλωσε στο Associated Press ότι 25 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν ο ποταμός La Digue, αποτέλεσμα του περάσματος του τυφώνα Μελίσα (Melissa), υπερχείλισε και πλημμύρισε κοντινά σπίτια.

«Δεκάδες σπίτια κατέρρευσαν και άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της πόλης της Αϊτής για τον τυφώνα Μελίσα, σημειώνοντας: «Είμαι συγκλονισμένος από την κατάσταση».

Επιστήμονες, την ίδια ώρα, έδωσαν τη δική τους εξήγηση για τον τυφώνα Μελίσα και γιατί «ξεχώρισε» ανάμεσα σε άλλους κυκλώνες, που χτύπησαν τον Ατλαντικό Ωκεανό την τελευταία δεκαετία.

Τυφώνας Μελίσα: Τι αναφέρουν επιστήμονες για την έντασή του

Σύμφωνα με επιστήμονες, ο Μελίσα κατάφερε να ξεπεράσει τουλάχιστον τρεις διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες που συνήθως αποδυναμώνουν έναν μεγάλο τυφώνα, και παρ’ όλα αυτά συνέχισε να ενισχύεται, προκαλώντας έκπληξη στους ειδικούς, οι οποίοι μελετούν παρόμοια μετεωρολογικά φαινόμενα.

Την ώρα που οι περισσότεροι τυφώνες παρουσιάζουν «ταχεία ενίσχυση» — αύξηση της ταχύτητας των ανέμων τους κατά περίπου 55 χλμ/ώρα μέσα σε 24 ώρες — η Μελίσα κατέγραψε άνοδο σχεδόν 110 χλμ/ώρα στο ίδιο διάστημα, φτάνοντας σε ριπές ανέμων έως και 280 χλμ/ώρα.

«Ήταν μια πραγματικά εντυπωσιακή, σχεδόν απίστευτη καταιγίδα, ένα θηρίο», δήλωσε ο ειδικός σε τυφώνες του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, Φιλ Κλότσμπαχ.

Τυφώνας Μελίσα: Πώς θα κινηθεί

Ο τυφώνας Μελίσα, κατηγορίας 3 πλήττει τη νοτιοανατολική ακτή της Κούβας με ανέμους που φτάνουν τα 193 χλμ/ώρα. Στην Τζαμάικα, η οποία χθες επλήγη από τον τυφώνα κατηγορίας 5, οι ντόπιοι περιμένουν το φως της ημέρας για να εκτιμήσουν τις ζημιές.

Αφού χτυπήσει την Κούβα, ο τυφώνας αναμένεται να εξασθενήσει καθώς κινείται βορειοανατολικά προς τις Μπαχάμες και τις Βερμούδες.

Στην Αϊτή, ανατολικά της Κούβας, οι άνθρωποι αναζητούν καταφύγιο σε κτίρια όπως σχολεία. Δεν πιστεύεται ότι το μάτι του τυφώνα θα περάσει πάνω από την Αϊτή.

Ακολουθεί μια ματιά στην πορεία του τυφώνα, ο οποίος αναμένεται να απομακρυνθεί από τα νησιά της Καραϊβικής αργότερα απόψε.

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ρίο ντε Τζανέιρο: Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 130 μετά τη φονικότερη επιχείρηση στην ιστορία της Βραζιλίας

Διεθνή / Ρίο ντε Τζανέιρο: Ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 130 μετά τη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση της Βραζιλίας

Η Επιχείρηση Contenção, που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Τρίτης, κινητοποίησε περίπου 2.500 αστυνομικούς και είχε στόχο την εκτέλεση 100 ενταλμάτων σύλληψης
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Ιστορική ενίσχυση 1 δισ. δολαρίων για τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Διεθνή / Γερμανία: Ιστορική ενίσχυση 1 δισ. δολαρίων για τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Στη χρηματοδότηση εντάσσονται και οι λεγόμενοι «Δίκαιοι των Εθνών», δηλαδή άνθρωποι που, χωρίς να είναι Εβραίοι, ρίσκαραν τη ζωή τους για να σώσουν Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
LIFO NEWSROOM
Η Αγγλία κάνει δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας – Φαρμακεία χρέωναν έως και 35 € πριν τη ρύθμιση

Διεθνή / Η Αγγλία κάνει δωρεάν το χάπι της επόμενης ημέρας – Φαρμακεία χρέωναν έως και 35€ πριν τη ρύθμιση

Η αλλαγή αποτελεί «μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στη σεξουαλική υγεία από τη δεκαετία του '60» σύμφωνα με την Dr Sue Mann, εθνική διευθύντρια γυναικείας υγείας του NHS
LIFO NEWSROOM
Τυφώνας Μελίσα: Έφτασε στην Κούβα - Δείτε live την κίνησή του φαινομένου

Διεθνή / Τυφώνας Μελίσα: Έφτασε στην Κούβα - Δείτε live την κίνησή του φαινομένου

Ο τυφώνας Μελίσα πλήττει την Κούβα με ανέμους έως 193 χλμ/ώρα, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές - Zωντανά η πορεία του φαινομένου και οι τελευταίες εξελίξεις για Τζαμάικα και Μπαχάμες
LIFO NEWSROOM
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ

Διεθνή / Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτήριο - Οικογένεια με τρία παιδιά εγκλωβισμένη στα συντρίμμια

Έχουν αναπτυχθεί 147 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης στο σημείο. Η περιοχή γύρω από το κατεστραμμένο κτήριο έχει περικυκλωθεί, ενώ τα κοντινά κτήρια εκκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας
LIFO NEWSROOM
Εκλογές στην Ολλανδία: Νίκη Βίλντερς προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις - Αποκλείουν συνεργασία τα μεγάλα κόμματα

Διεθνή / Εκλογές στην Ολλανδία: Νίκη Βίλντερς προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις - Αποκλείουν συνεργασία τα μεγάλα κόμματα

Οι εκλογές στην Ολλανδία ξεκινούν με τις δημοσκοπήσεις να ευνοούν το ακροδεξιό κόμμα του Βίλντερς, αλλά τα μεγάλα κόμματα αποκλείουν συνεργασία μαζί του, οδηγώντας τη χώρα σε πιθανή μακρά διαπραγμάτευση για κυβέρνηση συνεργασίας
LIFO NEWSROOM
Μπατακλάν: Ο σκηνοθέτης της σειράς για την τρομοκρατική επίθεση απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί ασέβειας

Διεθνή / Μπατακλάν: Ο σκηνοθέτης της σειράς για την τρομοκρατική επίθεση απορρίπτει ισχυρισμούς περί ασέβειας

Η σειρά «Des Vivants» κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, εν όψει της 10ης επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μπατακλάν, που άφησε πίσω 130 νεκρούς και πάνω από 490 τραυματίες
LIFO NEWSROOM
Α' Παγκόσμιος Πόλεμος: Επιστολές Αυστραλών στρατιωτών βρέθηκαν κλεισμένες σε μπουκάλι έναν αιώνα μετά

Διεθνή / Α' Παγκόσμιος Πόλεμος: Επιστολές Αυστραλών στρατιωτών βρέθηκαν κλεισμένες σε μπουκάλι έναν αιώνα μετά

Μέσα στο διαυγές, χοντρό γυαλί υπήρχαν ευδιάκριτες επιστολές, γραμμένες με μολύβι από τους στρατιώτες Μάλκολμ Νέβιλ (27) και Γουίλιαμ Χάρλεϊ (37), με ημερομηνία 15 Αυγούστου 1916
LIFO NEWSROOM
 
 