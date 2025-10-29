ΔΙΕΘΝΗ
Τυφώνας Μελίσα: Εντυπωσιακά βίντεο μέσα από το «μάτι»

Ο τυφώνας είχε υποβαθμιστεί λίγο νωρίτερα στην κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson και αναβαθμίστηκε σε κατηγορίας 4 εκ νέου, λίγο πριν φτάσει στην Κούβα

Τυφώνας Μελίσα: Εντυπωσιακά βίντεο μέσα από το «μάτι»
Το μάτι του τυφώνα Μελίσσα πέρασε από τη Τζαμάικα και πλέον κατευθύνεται προς την Κούβα, ανακοίνωσε το Εθνικό Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.

«Το μάτι του τυφώνα Μελίσσα εγκαταλείπει τον δυτικό τμήμα της Τζαμάικα μέσω της βόρειας ακτής», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κέντρου που καλεί τον πληθυσμό να παραμείνει προστατευμένος αφού η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά επικίνδυνη».

Εντυπωσιακά βίντεο δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο μέσα από το «μάτι» του τυφώνα Μελίσα, όπου η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική από ότι γύρω από αυτό:

Ο τυφώνας είχε υποβαθμιστεί λίγο νωρίτερα στην κατηγορία 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Saffir-Simpson και αναβαθμίστηκε σε κατηγορίας 4 εκ νέου, λίγο πριν φτάσει στην Κούβα.

Ο τυφώνας Μελίσα έπληξε την Τζαμάικα την Τρίτη ως τυφώνας κατηγορίας 5. Είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει το νησί από την έναρξη των καταγραφών το 1851. Η καταιγίδα έχασε μέρος της δύναμής της καθώς διέσχισε το ορεινό έδαφος της Τζαμάικα, αλλά παραμένει ισχυρή καταιγίδα κατηγορίας 4, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων.

