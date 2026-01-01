Ο Τραμπ μιλά για πρώτη φορά για τους μώλωπες στα χέρια του και τις στιγμές που αποκοιμιέται στα υπουργικά συμβούλια

Σε συνέντευξη που έδωσε στην Wall Street Journal ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μεγαλύτερη ημερήσια δόση ασπιρίνης από αυτήν που του συστήνουν οι γιατροί του, αποδίδοντας μάλιστα τους εμφανές μώλωπες στο δεξί του χέρι σε αυτή την υψηλότερη δόση ασπιρίνης που λαμβάνει, ενώ παράλληλα αρνήθηκε ότι αποκοιμιέται σε δημόσιες εκδηλώσεις

«Αυτοί (οι γιατροί) θα προτιμούσαν να παίρνω τη χαμηλότερη δόση (ασπιρίνης). Παίρνω την υψηλότερη δόση (...) εδώ και χρόνια και μου προκαλεί μώλωπες», είπε ο Τραμπ, 79 ετών, ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ που έχει εκλεγεί ποτέ.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για την αραίωση του αίματος και εγώ δεν θέλω πηχτό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να κυλάει στην καρδιά μου. Βγάζει νόημα αυτό;» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, δικαιολογόντας την ημερήσια λήψη των 325 χιλιοστογράμμων ασπιρίνης που παίρνει.

Μια χαμηλή δόση είναι 81 χιλιοστόγραμμα, σύμφωνα με την κλινική Mayo, ένα νοσοκομείο που επικαλείται η Wall Street Journal.

Ο σχεδόν 80χρονος πρόεδρος εμφανίζεται τακτικά με το πίσω μέρος του δεξιού του χεριού μακιγιαρισμένο ή με επίδεσμο για να κρύψει τους μώλωπες, κάτι που ο Λευκός Οίκος αποδίδει στις συχνές χειραψίες που κάνει και στη συχνή λήψη ασπιρίνης που λαμβάνει ως συνηθισμένη θεραπεία καρδιαγγειακών παθήσεων.

«Έχω μέικ-απ που εύκολα μπαίνει, χρειάζεται δέκα δευτερόλεπτα», είπε.

Σε αντίθεση με προηγούμενες δηλώσεις του, ο Τραμπ τόνισε ότι υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, όχι σε μαγνητική τομογραφία, τον Οκτώβριο.

Αυτή η πληροφορία επιβεβαιώθηκε από τον γιατρό του, Σον Μπαρμαμπέλα, σε δήλωση στην αμερικανική εφημερίδα, εξηγώντας ότι αυτή έγινε για να «αποκλείσει οριστικά τυχόν καρδιαγγειακά προβλήματα» και ότι η εξέταση δεν έδειξε καμία ανωμαλία.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποστήριξε επίσης στη συνέντευξή του ότι δεν αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων, αφού φάνηκε να πασχίζει να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά, κυρίως κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου τον Δεκέμβριο.

Trump falling asleep at today’s meeting while people are still speaking to him! How freaking embarrassing! Dozing Don is at it again! 🤬 pic.twitter.com/DxaHDa4QVh — Suzie rizzio (@Suzierizzo1) December 3, 2025

«Απλώς κλείνω τα μάτια μου. Με χαλαρώνει πολύ», είπε, δηλώνοντας εκνευρισμένος που η κατάσταση της υγείας του απασχολεί τόσο πολύ και ελέγχεται εξονυχιστικά με την παραμικρή λεπτομέρεια. «Ορισμένες φορές με φωτογραφίζουν να ανοιγοκλείνω τα μάτια μου και απαθανατίζουν τη στιγμή που ανοιγοκλείνω τα μάτια μου», συνέχισε.

Αφού διαγνώστηκε με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια τον Ιούλιο, ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος εξήγησε ότι φόρεσε για λίγο κάλτσες συμπίεσης, αλλά σταμάτησε τις παράτησε επειδή «δεν του άρεσαν».

Τον Απρίλιο, η ιατρική του εξέταση έδειξε ότι έπαιρνε φάρμακα για τη χοληστερόλη, μεταξύ άλλων.