Twitter: Ποια είναι η Λίντα Γιακαρίνο, η νέα CEO που επέλεξε ο Έλον Μασκ

Η Λίντα Γιακαρίνο είναι η νέα CEO του Twitter, ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ.

Χθες, Πέμπτη, ο δισεκατομμυριούχος είχε γράψει σε ανάρτηση ότι προσέλαβε CEO για το Twitter, που θα αναλάβει καθήκοντα σε περίπου έξι εβδομάδες. Σήμερα, με νέο tweet, ανακοίνωσε πως πρόκειται για την Λίντα Γιακαρίνο.

«Θα επικεντρωθεί κυρίως στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ εγώ θα επικεντρωθώ στον σχεδιασμό προϊόντων και τη νέα τεχνολογία», έγραψε ο Έλον Μασκ. Από χθες, είχε κάνει γνωστό πως ο ίδιος θα παραμείνει εκτελεστικός πρόεδρος και επικεφαλής τεχνολογίας της εταιρείας.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με την Λίντα για να μεταμορφωθεί αυτή την πλατφόρμα στο X, την εφαρμογή για τα πάντα», συμπλήρωσε, ο δισεκατομμυριούχος, αναφερόμενος στη φιλοδοξία του να μετατρέψει το Twitter σε μια πλατφόρμα που θα περιλαμβάνει μηνύματα, πληρωμές και εμπόριο.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky