Twitter: Υπηρεσία άρθρων επί πληρωμή προανήγγειλε ο Έλον Μασκ

Νέα υπηρεσία προανήγγειλε ο Έλον Μασκ για το Twitter, η οποία θα δίνει δυνατότητα αγοράς μεμονωμένων άρθρων εφημερίδων.

Η ανάρτηση του Έλον Μασκ δεν παρέχει πολλές λεπτομέρειες, ωστόσο σημειώνει πως το Twitter θα προσφέρει σύντομα στους χρήστες του τη δυνατότητα να αγοράζουν μεμονωμένα άρθρα εφημερίδων.

Πάντως ειδικοί σημειώνουν ότι πρόκειται για ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο έχει κατά καιρούς δοκιμαστεί από άλλες πλατφόρμες στο παρελθόν, χωρίς επιτυχία.

«Από τον επόμενο μήνα, αυτή η πλατφόρμα θα επιτρέπει σε εκδότες μέσων ενημέρωσης να χρεώνουν αναγνώστες ανά άρθρο, με ένα απλό κλικ», έγραψε ο ιδιοκτήτης του Twitter, Έλον Μασκ.

Rolling out next month, this platform will allow media publishers to charge users on a per article basis with one click.



This enables users who would not sign up for a monthly subscription to pay a higher per article price for when they want to read an occasional article.…