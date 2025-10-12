ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Twitter και Σαουδική Αραβία: Ο ρόλος των κατασκόπων στη Silicon Valley

Η υπόθεση Twitter – Σαουδικής Αραβίας αποκαλύπτει κατασκόπους μέσα στην πλατφόρμα, σχέσεις με ξένους επενδυτές και την παρακολούθηση διαφωνούντων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Twitter και Σαουδική Αραβία: Ο ρόλος των κατασκόπων στη Silicon Valley Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Ο Άλι αλ-Αχμέντ, Σαουδάραβας δημοσιογράφος και αναλυτής, δεν πίστευε ότι ο Έλον Μασκ ήταν υπεύθυνος για την πτώση του Twitter. Για εκείνον, ο Μασκ ήταν απλώς η προσωποποίηση ενός συστήματος που είχε δημιουργηθεί πολύ πριν εμφανιστεί ο επιχειρηματίας στα γραφεία της πλατφόρμας, τον Οκτώβριο του 2022, σε μια αμφιλεγόμενη είσοδο με πορσελάνινο νιπτήρα.

Ο Αχμέντ ίδρυσε το Ινστιτούτο για τις Υποθέσεις του Κόλπου στην Ουάσινγκτον, με έμφαση στην καταγραφή των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία. Με προσωπική εμπειρία φυλάκισης μελών της οικογένειάς του, υπεράσπιζε τα ανθρώπινα δικαιώματα με πάθος και ακεραιότητα. Παράλληλα, οι αφηγήσεις του για καθημερινά θέματα αποκάλυπταν τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από την πολιτική του δέσμευση.

Η αρχική αντίληψη του Twitter ως «ισοπεδωτή» της πληροφορίας γρήγορα διαψεύστηκε. Η πλατφόρμα εξελίχθηκε σε εργαλείο παρακολούθησης και καταστολής, ιδιαίτερα για Σαουδάραβες διαφωνούντες. Αξιωματούχοι του Ριάντ, όπως ο Μπάτερ Αλ Ασάκερ, στρατολογούσαν υπαλλήλους της εταιρείας για να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα και μηνύματα διαφωνούντων, με αποτέλεσμα συλλήψεις και εκφοβισμό.

Η σύνδεση Σαουδικής Αραβίας και Silicon Valley

Η Σαουδική Αραβία επένδυσε αχανή κεφάλαια σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες για να αυξήσει την επιρροή της, να επενδύσει υπεράκτια και να ενισχύσει την εικόνα της διεθνώς. Το Twitter ήταν μόνο ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Μέσω μεγάλων επενδυτών όπως ο πρίγκιπας Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ, το καθεστώς απέκτησε σημαντική επιρροή στην πλατφόρμα, επιτρέποντας την καταστολή των αντιφρονούντων και τη συλλογή πληροφοριών υπέρ του Ριάντ.

Ο Αχμέντ σημείωνε ότι η Silicon Valley προσέφερε τα μέσα σε αυταρχικά καθεστώτα να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις, να προωθούν οικονομικά συμφέροντα και να ελέγχουν τη ροή πληροφοριών. Οι επενδύσεις από Σαουδική Αραβία και άλλες αυταρχικές χώρες δεν ήταν μόνο οικονομικές, αλλά και πολιτικές στρατηγικές.

Με την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ, οι διαδικασίες έγιναν ακόμα πιο αδιαφανείς. Οι σχέσεις με ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων κρατών με αυταρχικά καθεστώτα, συνεχίζονταν, ενώ η εταιρεία απέφευγε να αναλάβει ευθύνη για την προστασία των χρηστών. Το Twitter δεν υπερασπίστηκε τους χρήστες του από παραβιάσεις δεδομένων και επέτρεψε στους κατασκόπους να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Η υπόθεση αποκάλυψε ότι οι τεχνολογικές πλατφόρμες μπορούν να μετατραπούν σε εργαλεία διεθνούς καταστολής. Οι επενδυτικές σχέσεις, η εταιρική αδιαφάνεια και η προσήλωση στο κέρδος υπερίσχυσαν των αρχών ελεύθερης έκφρασης. Το Twitter, άλλοτε «πλατφόρμα ελεύθερης ομιλίας», έγινε ένα σύγχρονο παράδειγμα πώς τα μεγάλα τεχνολογικά μονοπώλια συνδέονται με πολιτική και οικονομική εξουσία, χωρίς να προστατεύουν τους χρήστες τους.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Τech & Science / Google: Εισάγει το AI Mode στην Ελλάδα - Όσα αλλάζουν στην αναζήτηση

Tο AI Mode χρησιμοποιεί την τεχνική "query fan-out" (διασπορά ερωτημάτων) της Google, η οποία αναλύει την ερώτηση των χρηστών σε επιμέρους θέματα και εκτελεί ταυτόχρονα πληθώρα αναζητήσεων για λογαριασμό του
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΟΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΙΝΔΙΑ

Διεθνή / Η «πρωτεύουσα των απορριμμάτων»: Πώς η ανακύκλωση ρούχων σκοτώνει εργάτες στην Ινδία

Η πόλη Πανιπάτ της Ινδίας, γνωστή ως «πρωτεύουσα της ανακύκλωσης ρούχων», πληρώνει βαρύ τίμημα - Οι εργάτες πνίγονται σε χνούδι και τοξικά λύματα, ενώ οι μικροΐνες καταστρέφουν πνεύμονες και περιβάλλον
LIFO NEWSROOM
Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Γενική επιστράτευση με 7.000 μαχητές στους δρόμους της Γάζας

Διεθνή / Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα - Γενική επιστράτευση με 7.000 μαχητές στους δρόμους της Γάζας

«Κηρύσσουμε γενική επιστράτευση σε απάντηση στο κάλεσμα του εθνικού και θρησκευτικού καθήκοντος, για να καθαρίσουμε τη Γάζα από παράνομους και συνεργάτες του Ισραήλ» ήταν το μήνυμα που έλαβαν μέλη της οργάνωσης
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε - «Λυπάμαι, αλλά δεν αντέχω άλλο»

Διεθνή / Ισραήλ: Επιζών της 7ης Οκτωβρίου αυτοκτόνησε - «Λυπάμαι, αλλά δεν αντέχω άλλο»

Ο Roei Shalev βρέθηκε νεκρός λίγες ημέρες μετά τη δεύτερη επέτειο του θανάτου της συντρόφου του, η οποία δολοφονήθηκε από μέλη της Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο μουσικό φεστιβάλ Supernova
LIFO NEWSROOM
 
 