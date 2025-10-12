Twitter και Σαουδική Αραβία: Ο ρόλος των κατασκόπων στη Silicon Valley

Ο Άλι αλ-Αχμέντ, Σαουδάραβας δημοσιογράφος και αναλυτής, δεν πίστευε ότι ο Έλον Μασκ ήταν υπεύθυνος για την πτώση του Twitter. Για εκείνον, ο Μασκ ήταν απλώς η προσωποποίηση ενός συστήματος που είχε δημιουργηθεί πολύ πριν εμφανιστεί ο επιχειρηματίας στα γραφεία της πλατφόρμας, τον Οκτώβριο του 2022, σε μια αμφιλεγόμενη είσοδο με πορσελάνινο νιπτήρα.

Ο Αχμέντ ίδρυσε το Ινστιτούτο για τις Υποθέσεις του Κόλπου στην Ουάσινγκτον, με έμφαση στην καταγραφή των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία. Με προσωπική εμπειρία φυλάκισης μελών της οικογένειάς του, υπεράσπιζε τα ανθρώπινα δικαιώματα με πάθος και ακεραιότητα. Παράλληλα, οι αφηγήσεις του για καθημερινά θέματα αποκάλυπταν τον ανθρώπινο παράγοντα πίσω από την πολιτική του δέσμευση.

Η αρχική αντίληψη του Twitter ως «ισοπεδωτή» της πληροφορίας γρήγορα διαψεύστηκε. Η πλατφόρμα εξελίχθηκε σε εργαλείο παρακολούθησης και καταστολής, ιδιαίτερα για Σαουδάραβες διαφωνούντες. Αξιωματούχοι του Ριάντ, όπως ο Μπάτερ Αλ Ασάκερ, στρατολογούσαν υπαλλήλους της εταιρείας για να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα και μηνύματα διαφωνούντων, με αποτέλεσμα συλλήψεις και εκφοβισμό.

Η σύνδεση Σαουδικής Αραβίας και Silicon Valley

Η Σαουδική Αραβία επένδυσε αχανή κεφάλαια σε αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες για να αυξήσει την επιρροή της, να επενδύσει υπεράκτια και να ενισχύσει την εικόνα της διεθνώς. Το Twitter ήταν μόνο ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Μέσω μεγάλων επενδυτών όπως ο πρίγκιπας Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ, το καθεστώς απέκτησε σημαντική επιρροή στην πλατφόρμα, επιτρέποντας την καταστολή των αντιφρονούντων και τη συλλογή πληροφοριών υπέρ του Ριάντ.

Ο Αχμέντ σημείωνε ότι η Silicon Valley προσέφερε τα μέσα σε αυταρχικά καθεστώτα να επηρεάζουν τις πολιτικές εξελίξεις, να προωθούν οικονομικά συμφέροντα και να ελέγχουν τη ροή πληροφοριών. Οι επενδύσεις από Σαουδική Αραβία και άλλες αυταρχικές χώρες δεν ήταν μόνο οικονομικές, αλλά και πολιτικές στρατηγικές.

Με την εξαγορά του Twitter από τον Έλον Μασκ, οι διαδικασίες έγιναν ακόμα πιο αδιαφανείς. Οι σχέσεις με ξένους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων κρατών με αυταρχικά καθεστώτα, συνεχίζονταν, ενώ η εταιρεία απέφευγε να αναλάβει ευθύνη για την προστασία των χρηστών. Το Twitter δεν υπερασπίστηκε τους χρήστες του από παραβιάσεις δεδομένων και επέτρεψε στους κατασκόπους να συνεχίσουν να λειτουργούν.

Η υπόθεση αποκάλυψε ότι οι τεχνολογικές πλατφόρμες μπορούν να μετατραπούν σε εργαλεία διεθνούς καταστολής. Οι επενδυτικές σχέσεις, η εταιρική αδιαφάνεια και η προσήλωση στο κέρδος υπερίσχυσαν των αρχών ελεύθερης έκφρασης. Το Twitter, άλλοτε «πλατφόρμα ελεύθερης ομιλίας», έγινε ένα σύγχρονο παράδειγμα πώς τα μεγάλα τεχνολογικά μονοπώλια συνδέονται με πολιτική και οικονομική εξουσία, χωρίς να προστατεύουν τους χρήστες τους.

Με πληροφορίες από Guardian