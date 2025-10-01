ΔΙΕΘΝΗ
Ο Μασκ «τα έβαλε» με το Νέτφλιξ και καλεί τους ακολούθους του να κάνουν το ίδιο - «Ακυρώστε το»

Η μετοχή του Netflix υποχώρησε περίπου 2% την Τετάρτη

Φωτογραφία: EPA
Ο Έλον Μασκ είχε ένα μήνυμα για τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τετάρτης: «Ακυρώστε το Netflix για την υγεία των παιδιών σας».

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έκανε το σχόλιο ως απάντηση στην κριτική για μια animated σειρά του Netflix με πρωταγωνιστή έναν τρανς έφηβο.

Την Τρίτη είχε αναφέρει επιπλέον ότι ακύρωσε τη συνδρομή του στην πλατφόρμα streaming.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο παράδειγμα του Μασκ να παρεμβαίνει στους «πολιτισμικούς πολέμους» και να καλεί τους 226 εκατομμύρια ακολούθους του να αναλάβουν δράση ενάντια σε μια εταιρεία με την οποία διαφωνεί.

Η μετοχή του Netflix υποχώρησε περίπου 2% την Τετάρτη μέσα σε ένα ασταθές χρηματιστηριακό περιβάλλον.

Η αποδοκιμασία του Μασκ προς το Netflix έρχεται τη στιγμή που ορισμένοι λογαριασμοί στην πλατφόρμα X, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς @LibsofTikTok, έχουν πρόσφατα καλέσει σε μποϊκοτάζ της υπηρεσίας streaming, επικρίνοντας το «Dead End: Paranormal Park» του Netflix και τον δημιουργό του, Χάμις Στιλ.

Ο Μασκ έχει αναδημοσιεύσει και υποστηρίξει λογαριασμούς που κατηγόρησαν το Netflix ότι προωθεί «τρανς ιδεολογία» σε παιδιά μέσω της πλατφόρμας. Ορισμένοι από αυτούς τους λογαριασμούς κοινοποίησαν στιγμιότυπα οθόνης που φαίνεται να δείχνουν τον Στιλ να επικρίνει τον Τσάρλι Κερκ μετά τον θάνατό του. 

Η animated σειρά φαντασίας και τρόμου έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2022 και προβλήθηκε για δύο σεζόν πριν ο Στιλ ανακοινώσει το 2023 ότι ακυρώθηκε.

«Μάλλον θα είναι μια πολύ παράξενη μέρα», είπε ο Στιλ την Τρίτη στον λογαριασμό του στο BlueSky, κοινοποιώντας ένα στιγμιότυπο από αναδημοσίευση του Μασκ σε ανάρτηση του @LibsofTikTok.

Αν και δεν είναι σαφές ποια επίδραση είχαν οι αναρτήσεις του Μασκ στους αριθμούς συνδρομητών του Netflix, κάποιοι χρήστες του X δήλωσαν ότι ακύρωσαν ή σχεδίαζαν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους στην πλατφόρμα. Μερικοί ανάρτησαν στιγμιότυπα οθόνης από τη σελίδα ακύρωσης του Netflix.

Με πληροφορίες από Business Insider

