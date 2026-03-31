Τσάρλι Κερκ: Η ανάλυση της σφαίρας δεν εντόπισε καμία σύνδεση με το τουφέκι που βρέθηκε στο σημείο

Μια ανάλυση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) των ΗΠΑ δεν μπόρεσε να συνδέσει με βεβαιότητα ένα θραύσμα σφαίρας που ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του Τσάρλι Κερκ με το τουφέκι που βρέθηκε κοντά στον τόπο δολοφονίας του ακροδεξιού πολιτικού ακτιβιστή, ανέφεραν οι δικηγόροι του κατηγορούμενου για τη δολοφονία του Κερκ σε πρόσφατα δικαστικά έγγραφα.

Την ίδια ώρα το FBI φέρεται να διεξάγει επιπλέον εξετάσεις.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, η ομάδα υπεράσπισης του Τάιλερ Ρόμπινσον ζήτησε επίσης αναβολή της προκαταρκτικής ακρόασης που έχει προγραμματιστεί για τον Μάιο, αναφέροντας ότι χρειάζονται χρόνο για να εξετάσουν την ανάλυση της σφαίρας, καθώς και έναν τεράστιο όγκο άλλου υλικού που θα μπορούσε να συμβάλει στην υπεράσπιση του υπόπτου.

Η έκθεση ανάλυσης της σφαίρας της ATF έχει παραμείνει εμπιστευτική, αλλά οι δικηγόροι έχουν παραθέσει αποσπάσματα σε άλλα δημόσια έγγραφα που αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα ήταν ασαφή.

Η δίκη για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ

Η επιτυχία μιας εγκληματολογικής βαλλιστικής ανάλυσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος και την κατάσταση των θραυσμάτων της σφαίρας. Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν μοναδικά, μικροσκοπικά σημάδια που αφήνονται σε μια σφαίρα καθώς περνάει από την κάννη του όπλου. Οι γρατσουνιές είναι σαν δακτυλικά αποτυπώματα, στο ότι δεν υπάρχουν δύο όπλα που να αφήνουν πανομοιότυπα σημάδια.

Η υπεράσπιση ανέφερε στην αίτησή της ότι ενδέχεται να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την ανάλυση για να απαλλάξει τον Ρόμπινσον από κάθε ευθύνη κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής ακρόασης, ενώ οι εισαγγελείς επιδιώκουν να αποδείξουν ότι διαθέτουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του για να προχωρήσουν σε δίκη.

Ο κατηγορούμενος για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, Τάιλερ Ρόμπινσον. Φωτ. ΕΡΑ

Οι εισαγγελείς σκοπεύουν να ζητήσουν την επιβολή της θανατικής ποινής για τον 22χρονο Ρόμπινσον, ο οποίος κατηγορείται για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις σε σχέση με τον θάνατο του Κερκ από πυροβολισμό στις 10 Σεπτεμβρίου, στον πανεπιστημιακό χώρο του Utah Valley University στο Όρεμ. Ο Ρόμπινσον δεν έχει ακόμη δηλώσει την άποψή του σχετικά με την κατηγορία.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι βρέθηκε DNA που ταιριάζει με αυτό του Ρόμπινσον στη σκανδάλη του τουφεκιού, στο κάλυμμα του πυροβολημένου φυσιγγίου και σε δύο αχρησιμοποίητα φυσίγγια. Οι συνήγοροι υπεράσπισης επισημαίνουν ότι οι εγκληματολογικές εκθέσεις δείχνουν ότι βρέθηκε DNA πολλών ατόμων σε ορισμένα αντικείμενα, κάτι που, όπως λένε, απαιτεί μια πιο σύνθετη ανάλυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρόμπινσον έστειλε μήνυμα στον σύντροφό του ότι στόχευσε τον Κερκ επειδή «είχε βαρεθεί το μίσος του», δήλωσαν οι εισαγγελείς.

Ο Ρόμπινσον πρόκειται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 17 Απριλίου για ακρόαση σχετικά με αίτημα της υπεράσπισης για την απαγόρευση των καμερών στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Με πληροφορίες από Guardian

