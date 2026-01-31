Τσάρλι Κερκ: Ποινή έως 15 χρόνια αντιμετωπίζει ο άνδρας που ομολόγησε ψευδώς τη δολοφονία

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι προσπάθησε να παρεμποδίσει τις αρχές όσο ερευνούσαν τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, ομολογώντας ψευδώς τη δολοφονική επίθεση, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 15 ετών.

Ο 71χρονος Τζορτζ Ζιν δεν αμφισβήτησε την κατηγορία και παραδέχτηκε ξεχωριστά ότι κατείχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η υπόθεση που αφορά τον Τζορτζ Ζιν, ολοκληρώθηκε σχεδόν σε ακροαματική διαδικασία την Πέμπτη στη Γιούτα, περίπου 8 χιλιόμετρα μακριά από το πανεπιστημιακό campus όπου ο εκτελεστικός διευθυντής της Turning Point USA δολοφονήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Τσάρλι Κερκ: Τι είχε πει ο Ζιν στους αστυνομικούς

Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην υπόθεση του Ζιν ισχυρίζονται ότι άρχισε να φωνάζει «Εγώ τον πυροβόλησα – τώρα πυροβολήστε εμένα» στο Πανεπιστήμιο Utah Valley αμέσως μετά τη δολοφονία του Τσάρλι από ελεύθερο σκοπευτή ενώ μιλούσε εκεί. Το βίντεο με τους αστυνομικούς που συνέλαβαν τον Ζιν κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, οδηγώντας ορισμένους να πιστέψουν ότι ήταν ο δολοφόνος του συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή.

Ωστόσο, μετά από ένα απρόοπτο ιατρικό περιστατικό και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο Ζιν φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι ήταν «χαρούμενος που είπε ότι πυροβόλησε το άτομο, ώστε ο πραγματικός ύποπτος να μπορέσει να διαφύγει», σύμφωνα με τα έγγραφα της αστυνομίας.

