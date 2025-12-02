Τσάρλι Κερκ: Στην κορυφή της λίστας με τα πιο πολυδιαβασμένα λήμματα της Wikipedia για το 2025

Το λήμμα της Wikipedia για τον Τσάρλι Κερκ ήταν το πιο πολυδιαβασμένο φέτος.

Οι επισκέψεις στη σελίδα του Αμερικανού συντηρητικού ακτιβιστή έφτασαν σχεδόν τα 45 εκατομμύρια, πολλές εκ των οποίων σημειώθηκαν μετά τη δολοφονία του, τη 10η Σεπτεμβρίου από τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Αν και ο Κερκ ήταν ήδη γνωστός στις ΗΠΑ ως συνιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA, η δολοφονία του έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Περισσότερο από 40% των επισκέψεων στη δημοφιλέστερη σελίδα της αγγλόφωνης Wikipedia το 2025 προήλθαν εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με δεδομένα του Wikimedia Foundation, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που διαχειρίζεται τον ιστότοπο.

Το δεύτερο πιο πολυδιαβασμένο λήμμα είναι: «οι σημαντικοί θάνατοι της χρονιάς». Η λίστα με τους σημαντικούς θανάτους το 2024 ήταν η πιο πολυδιαβασμένη σελίδα της προηγούμενης χρονιάς.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Έντ Γκιν, ο Αμερικανός κατά συρροή δολοφόνος που παρουσιάστηκε στην τρίτη σεζόν της σειράς Monster του Netflix, μιας ανθολογίας αληθινών εγκλημάτων.

Η Wikipedia γιορτάζει τα 25 χρόνια λειτουργίας της στις 15 Ιανουαρίου και έχει διατηρήσει την αξιοπιστία της ως πηγή πληροφοριών χάρη σε 250.000 εθελοντές συγγραφείς και επιμελητές. Τα λήμματά της βασίζονται σε τρεις βασικές αρχές: ουδέτερη οπτική γωνία, χρήση δημοσιευμένων και αξιόπιστων πηγών και απουσία προσωπικών απόψεων ή νέων ερμηνειών.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν δύο ακόμη Αμερικανοί δημόσιοι παράγοντες: ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, γεννημένος στο Σικάγο.

Τα άρθρα που σχετίζονται με κινηματογράφο και τηλεόραση διατηρούν σταθερή παρουσία στη λίστα των 20 κορυφαίων λημμάτων.

Οι ταινίες The Sinners και Superman συγκαταλέγονται και οι δύο στο συνολικό Top 10, ενώ η σειρά του Netflix Adolescence βρέθηκε στη 17η θέση του έτους, με τις προβολές της να κορυφώνονται 10 ημέρες μετά την κυκλοφορία της, καθώς η σειρά των τεσσάρων επεισοδίων έγινε viral επιτυχία.

Οι επισκέψεις στο λήμμα της σειράς Severance, της πολυβραβευμένης παραγωγής του Apple TV, σχεδόν τριπλασιάστηκαν από την πρώτη της σεζόν το 2022 έως τη δεύτερη φέτος. Το Wikimedia επισήμανε επίσης την αυξανόμενη δημοτικότητα των περιλήψεων πλοκής για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Η πολιτική των ΗΠΑ αντιπροσώπευε το ένα τέταρτο των λημμάτων της κορυφαίας εικοσάδας, με την εντυπωσιακή πορεία του Ζοχράν Μαντάνι προς τη δημαρχία της Νέας Υόρκης να τον φέρνει στο Top 10, ακριβώς κάτω από τον Έλον Μασκ. Ο YouTuber MrBeast εισήλθε επίσης για πρώτη φορά στη λίστα των 20 πιο πολυδιαβασμένων.

Με πληροφορίες από The Guardian

