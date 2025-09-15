Τσάρλι Κερκ: «Εγώ ήμουν» - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία σε συνομιλία εφαρμογής

Ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ φαίνεται πως ομολόγησε την πράξη του σε φίλους του μέσω διαδικτυακής συνομιλίας λίγο πριν παραδοθεί στις Αρχές, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν γνώση της συνομιλίας, καθώς και με στιγμιότυπα οθόνης που εξασφάλισε η εφημερίδα The Washington Post.

«Παιδιά, σας έχω άσχημα νέα», ανέφερε ένα μήνυμα από λογαριασμό που ανήκει στον Tyler Robinson, στην πλατφόρμα Discord. «Eγώ ήμουν στο UVU χθες. Συγγνώμη για όλα αυτά».

Το μήνυμα εστάλη το βράδυ της Πέμπτης, περίπου δύο ώρες πριν ο Robinson τεθεί υπό κράτηση, σύμφωνα με τις Αρχές.

Μέλος της συνομιλίας μοιράστηκε εικόνα της συζήτησης με την Post και επιβεβαίωσε ότι το μήνυμα προερχόταν από τον λογαριασμό του Robinson. Το άτομο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του και λόγω φόβων για παρενόχληση.

Το Discord παρείχε αντίγραφο του μηνύματος με την ομολογία στις Αρχές.

Το μήνυμα εστάλη από τον λογαριασμό του Robinson σε μια μικρή, ιδιωτική ομάδα διαδικτυακών φίλων, ανέφερε πηγή. Το Discord συνεργάζεται στενά με το FBI και τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη διαδικτυακή δραστηριότητα του νεαρού υπόπτου στην πλατφόρμα.

Νωρίτερα, το Discord είχε δηλώσει ότι η εσωτερική του έρευνα δεν βρήκε «καμία ένδειξη ότι ο ύποπτος σχεδίαζε την επίθεση ή προωθούσε βία στην πλατφόρμα».

Ο Tyler Robinson συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα μετά από ανθρωποκυνηγητό διάρκειας 33 ωρών, κατηγορούμενος ότι δολοφόνησε έναν από τους πιο γνωστούς συντηρητικούς ακτιβιστές των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University. Οι Αρχές δήλωσαν ότι συγγενικό πρόσωπο του Robinson επικοινώνησε με φίλο, ο οποίος με τη σειρά του ειδοποίησε τις Αρχές, λέγοντας ότι ο Robinson είχε ομολογήσει ή υπαινιχθεί ότι διέπραξε το έγκλημα.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι τα κίνητρά του εξακολουθούν να ερευνώνται, αλλά φαίνεται πως είχε «αριστερή ιδεολογία».

Η συνομιλία στο Discord που κοινοποιήθηκε στην Washington Post δείχνει τα μέλη της ομάδας να αντιδρούν στην είδηση της δολοφονίας του Κερκ την περασμένη Τετάρτη – πριν γίνει γνωστό ότι ο Robinson ήταν ύποπτος. Η ομάδα περιελάμβανε περίπου 30 άτομα, σύμφωνα με το άτομο που παρείχε τα στιγμιότυπα.

«Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε», έγραψε ένας φίλος το απόγευμα της Τετάρτης, σύμφωνα με την εικόνα των μηνυμάτων.

«Μόλις είδα το βίντεο, Χριστέ μου! », έγραψε άλλος χρήστης περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, προσθέτοντας για τον Κερκ: «Ο τύπος δεν άξιζε να φύγει έτσι, λυπηρό».

Η μόνη απάντηση από τον λογαριασμό του Robinson ήρθε την επόμενη μέρα με το μήνυμα που ανακοίνωνε τα «κακά νέα».

«Σε λίγο παραδίνομαι μέσω ενός φίλου σερίφη», συνέχισε το μήνυμα, που αναρτήθηκε στις 7:57 μ.μ. τοπική ώρα. «Σας ευχαριστώ για όλες τις καλές στιγμές και τα γέλια, ήσασταν όλοι υπέροχοι, σας ευχαριστώ για όλα».

Με πληροφορίες από The Washington Post