Η Όπρα Γουίνφρεϊ εξαφάνισε το «food noise» - «Δεν ένιωσα ποτέ πιο δυνατή»

Η Όπρα Γουίνφρεϊ, σε νέα συνέντευξη στο People, μίλησε ανοιχτά για τη μακρόχρονη προσπάθειά της να απωλέσει βάρος, τη χρήση γλυκανόμορφων πεπτιδίων και τη ριζική αλλαγή στη ζωή και τη σχέση της με το σώμα της.

Λίγο πριν κλείσει τα 72 της χρόνια, η Γουίνφρεϊ περιγράφει μια καθημερινότητα απαλλαγμένη από ενοχές, εμμονές και αυτοτιμωρία. Όπως λέει, η έναρξη αγωγής με φάρμακα πριν από δυόμισι χρόνια αποτέλεσε σημείο καμπής: «Σταμάτησα να κατηγορώ τον εαυτό μου. Κατάλαβα ότι η παχυσαρκία είναι νόσος, όχι έλλειψη πειθαρχίας».

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πώς εξαφάνισε το «food noise»

Η παρουσιάστρια περιγράφει το πιο καθοριστικό αποτέλεσμα της θεραπείας ως την εξαφάνιση του λεγόμενου food noise, της μόνιμης εσωτερικής σκέψης γύρω από το φαγητό. «Έφαγα ένα κρουασάν και δεν ένιωσα τίποτα. Ούτε ενοχή, ούτε άγχος. Μόνο ότι έπρεπε να καθαρίσω τα ψίχουλα», λέει χαρακτηριστικά.

Για δεκαετίες, το βάρος της ήταν αντικείμενο δημόσιου χλευασμού και προσωπικής ντροπής. Από εξαντλητικές δίαιτες μέχρι ακραία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της δεκαετίας του ’80, η Γουίνφρεϊ παραδέχεται ότι συμμετείχε και η ίδια σε μια κουλτούρα σωματικού στιγματισμού.

Άσκηση, υγεία και καθημερινότητα

Σήμερα, γυμνάζεται σχεδόν καθημερινά, κάνει πεζοπορίες πολλών χιλιομέτρων και προπόνηση με βάρη, ενώ δηλώνει ότι πλέον βλέπει την άσκηση ως χαρά και όχι τιμωρία. Έχει επίσης διακόψει το αλκοόλ, κάτι που αποδίδει και αυτό στη δράση των φαρμάκων.

Η ίδια ξεκαθαρίζει ότι τα φάρμακα δεν είναι «μαγική λύση», αλλά εργαλείο διαχείρισης μιας χρόνιας κατάστασης: «Για κάποιους από εμάς, αυτό θα είναι μια θεραπεία διαρκείας».

Η εμπειρία της αποτυπώνεται και στο νέο βιβλίο που συνυπογράφει με την ειδικό στην παχυσαρκία δρα Άνια Τζαστρεμπόφ, με τίτλο Enough: Your Health, Your Weight and What It’s Like to Be Free, το οποίο κυκλοφορεί τον Ιανουάριο. Στόχος της, όπως λέει, είναι να σταματήσει η ενοχοποίηση και να υπάρξει ενημέρωση: «Δεν φταις εσύ. Φταίει ένα περιβάλλον και γενετικοί παράγοντες, που δεν ελέγχεις».

Η Όπρα Γουίνφρεϊ δηλώνει σήμερα πιο υγιής, πιο ήρεμη και πιο ελεύθερη από ποτέ: «Δεν θα άλλαζα τίποτα από τη διαδρομή μου. Όλα με έφεραν εδώ».

