Ο Ζοχράν Μαμντάνι ορκίστηκε δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέλαβε τα καθήκοντά του ως ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ο 34χρονος Μαμντάνι ανέλαβε τα καθήκοντά του, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, σε έναν ιστορικό, εκτός λειτουργίας σταθμό του μετρό, στο Μανχάταν.

Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Μαμντάνι ορκίστηκε ως ο πρώτος μουσουλμάνος ηγέτης της μεγαλύτερης πόλης της Αμερικής, τοποθετώντας το χέρι του πάνω στο Κοράνι κατά την ορκωμοσία του.

Ζοχράν Μαμντάνι: Πίστη, πολιτική και αντιδράσεις

Η ορκωμοσία δεν προϋποθέτει θρησκευτικό κείμενο. Στην πράξη, ωστόσο, οι περισσότεροι προκάτοχοι του Μαμντάνι επέλεγαν τη Βίβλο. Ο ίδιος έχει αποφασίσει να δώσει δημόσια έμφαση στη μουσουλμανική του ταυτότητα, ένα στοιχείο που ανέδειξε και στην προεκλογική του εκστρατεία.

Λίγο πριν από τις εκλογές είχε μιλήσει για αύξηση της ισλαμοφοβικής ρητορικής, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν σκοπεύει να «κρύψει» την πίστη ή την καταγωγή του. Η επιλογή του Κορανίου αναζωπύρωσε τις επικρίσεις από συντηρητικούς κύκλους, με τον γερουσιαστή Τόμι Τάμπερβιλ να σχολιάζει στα κοινωνικά δίκτυα ότι «ο εχθρός βρίσκεται εντός των τειχών». Το Council on American-Islamic Relations έχει χαρακτηρίσει στο παρελθόν τον ίδιο ως εκφραστή αντιμουσουλμανικής ρητορικής.

Παρόμοια συζήτηση είχε ανοίξει και το 2006, όταν ο Κιθ Έλισον, ο πρώτος μουσουλμάνος βουλευτής στις ΗΠΑ, χρησιμοποίησε Κοράνι στην τελετουργική ορκωμοσία του.

Μετά τις τελετές, το ιστορικό χειρόγραφο αναμένεται να εκτεθεί δημόσια στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης. Όπως σημειώνει η Άμπιντ, στόχος είναι η αυξημένη προβολή να οδηγήσει περισσότερους πολίτες σε μια γνωριμία με την ιστορία και την παρουσία του Ισλάμ στη ζωή της πόλης.

Με πληροφορίες από Associated Press