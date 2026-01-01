Γερμανία: Νεκροί δύο 18χρονοι από πυροτεχνήματα

Δύο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους από πυροτεχνήματα στην πόλη Μπίλεφελντ, στη Γερμανία.

Οι νεαροί υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν στα πρόσωπά τους.

Τα δυστυχήματα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας έγιναν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε διαφορετικές τοποθεσίες της πόλης αυτής, στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας (δυτικά).

Δύο νεκροί από πυροτεχνήματα στη Γερμανία

Ο ένας από τους δύο εφήβους πέθανε επιτόπου, ενώ ο δεύτερος, που τραυματίστηκε στη συνοικία Μπράκε, διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες και στα δύο δυστυχήματα και δεν προέκυψε ευθύνη κανενός άλλου πέρα από τους νεαρούς.

Παράλληλα, 14χρονος έχασε το αριστερό του χέρι στη Ρέντελιχ, εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνήματος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στο Βερολίνο, πέντε άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομείο με τραύματα εξαιτίας πυροτεχνημάτων έως τις 22:30 (τοπική ώρα). Δύο βρίσκονταν σε σοβαρή κατάσταση.

Στη Λειψία, 16χρονη έχασε το μικρό δάχτυλο και μέρος του παράμεσου όταν προσπάθησε να ανάψει αυτοσχέδιο πυροτέχνημα, κατά την αστυνομία.

Η χρήση πυροτεχνημάτων επιτρέπεται μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και την Πρωτοχρονιά στη Γερμανία.