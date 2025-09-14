Tyler Robinson: Γιατί σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ; - «Είχε σχέση με τον τρανς συγκάτοικό του»

Στο ερώτημα «γιατί σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ» προσπαθούν να απαντήσουν οι τοπικές αρχές, με τον φερόμενο δράστη της δολοφονίας, Tyler Robinson, να κρατείται στις φυλακές της κομητείας της Γιούτα.

Κάποιες πρώτες κατηγορίες τον βαραίνουν, όπως αυτές για φόνο, χρήση πυροβόλου όπλου και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ωστόσο αναμένεται να αντιμετωπίσει επίσημες κατηγορίες και θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο δικαστήριο την Τρίτη.

Ο άνδρας που συνελήφθη για τη δολοφονία του Αμερικανού συντηρητικού ακτιβιστή, Τσάρλι Κερκ, δεν συνεργάζεται με τις αρχές, αλλά οι ερευνητές εργάζονται για να διαπιστώσουν το κίνητρο της επίθεσης μιλώντας με φίλους και την οικογένειά του, δήλωσε σήμερα, Κυριακή, ο κυβερνήτης της Γιούτα Σπένσερ Κοξ.

Οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταλάβει γιατί ο Ρόμπινσον φέρεται να σκαρφάλωσε σε μια ταράτσα του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ κατά τη διάρκεια μιας υπαίθριας εκδήλωσης και να πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ στον λαιμό από μεγάλη απόσταση την Τετάρτη.

Tyler Robinson: «Δεν έχει ομολογήσει» τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ, ένθερμος σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και συνιδρυτής της συντηρητικής φοιτητικής ομάδας Turning Point USA, σκοτώθηκε από «έναν και μόνο»- όπως σχολιάζει χαρακτηριστικά το Reuters- πυροβολισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην οποία συμμετείχαν 3.000 άτομα στο Όρεμ, περίπου 40 μίλια νότια (65 χλμ.) της Σολτ Λέικ Σίτι.

Η δολοφονία προκάλεσε νέους φόβους για αύξηση της πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και ένα συνεχώς βαθύτερο χάσμα μεταξύ αριστεράς και δεξιάς.

Ο Robinson δεν έχει ομολογήσει στους ερευνητές, δήλωσε ο Κοξ στην εκπομπή «This Week» του ABC. «Δεν συνεργάζεται, αλλά όλοι οι άνθρωποι γύρω του συνεργάζονται και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό» δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης.

Tyler Robinson: Τι υποστηρίζει το άτομο με το οποίο συγκατοικούσε

Ένα από τα άτομα που καταθέτει είναι το άτομο με το οποίο συγκατοικούσε ο Robinson, ο οποίος ήταν «ο σύντροφός του», σύμφωνα με ό,τι φανέρωσε ο Κοξ, επικαλούμενος το FBI. Ο Κοξ αναφέρθηκε στον συγκάτοικο του Robinson ως ένα άτομο που είναι στη διαδικασία της φυλομετάβασης και «είναι απίστευτα συνεργάσιμο μαζί μας».

Το Reuters πάντως, επισημαίνει στο δημοσίευμά του πως δεν μπόρεσε να εντοπίσει το συγκεκριμένο άτομο ή εκπροσώπους του.

Ερωτηθείς στην εκπομπή «State of the Union» του CNN αν η ταυτότητα φύλου του ατόμου με το οποίο συγκατοικούσε, είναι σχετική με την έρευνα, ο Κοξ είπε: «Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. ... Είναι εύκολο να εξαχθούν συμπεράσματα από αυτό, και έτσι έχουμε τους κάλυκες, καθώς και άλλα εγκληματολογικά στοιχεία που έρχονται. Και προσπαθούμε να συνδυάσουμε όλα αυτά τα πράγματα».

Οι ερευνητές βρήκαν μηνύματα χαραγμένα σε τέσσερις κάλυκες, τα οποία περιελάμβαναν αναφορές σε memes και βιντεοπαιχνίδια.

