Μία τσάντα της Louis Vuitton σε σχήμα αεροπλάνου κοστίζει περισσότερο απ’ όσο ένα αεροπλάνο.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το designtaxi ο Βέρτζιλ Άμπλο, καλλιτεχνικός διευθυντής της Louis Vuitton, ο οποίος βρίσκεται και πίσω από τη φίρμα Off-White, είναι γνωστός για το ότι θέτει νέα όρια σε ότι αφορά το design. Έτσι δεν εκπλήσσει κανέναν το γεγονός πως η ανδρική συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2021 έχει μοναδικά κομμάτια.

Σύμφωνα με το designtaxi η συλλογή, που παίζει με τα αρχέτυπα ‘Tourist vs Purist’ αποτελεί μια αυτοβιογραφική εξερεύνηση της αφρικανικής κληρονομιάς του Άμπλο και του τι σημαίνει να είναι Αφροαμερικανός καλλιτεχνικός διευθυντής στην Ευρώπη. Η τσάντα ‘Keepall’ έχει το σχήμα ενός αεροπλάνου και κοστίζει 39.000 δολάρια. Το σήμα του οίκου δεσπόζει και στους «κινητήρες» του αεροσκάφους.

