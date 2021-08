Μια τρίτη έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το βράδυ κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, στο Αφγανιστάν μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο Sputnik.

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT ανέφεραν ότι η έκρηξη αυτή ήταν ισχυρή.

#BREAKING Another explosion hits Afghan capital Kabul

Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα μέχρι στιγμής δήλωσε ένας ανταποκριτής του Sputnik που βρίσκεται κοντά στο σημείο.

#BREAKING | Another explosion reported in area of Kabul airport https://t.co/7UiddDDlYq #SputnikBreaking pic.twitter.com/8RcaULa2qe