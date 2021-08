Περισσότερα από 40 άτομα σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν από τις δύο βομβιστικές, τρομοκρατικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με τους New York Times.

Βομβιστές αυτοκτονίας έπληξαν σήμερα τις πύλες του αεροδρομίου της Καμπούλ, όπου σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις, προκαλώντας λουτρό αίματος μεταξύ των χιλιάδων, απεγνωσμένων ανθρώπων που συνωστίζονται εκεί με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να διαφύγουν και βυθίζοντας στο χάος την αερογέφυρα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν έχει διευκρινιστεί. Ένα στέλεχος των Ταλιμπάν είπε ότι 13-20 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά, σκοτώθηκαν. Πηγές του αφγανικού υπουργείου Υγείας ανέβασαν τον αριθμό αυτόν σε τουλάχιστον 40, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε εκατοντάδες.

Ένα χειρουργείο, το οποίο λειτουργεί υπό την αιγίδα μιας ιταλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης, ανέφερε ότι νοσηλεύει περισσότερους από 60 τραυματίες. Σε πλάνα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας Αφγανός δημοσιογράφος διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα, σε έναν δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η έκρηξη στην Πύλη Αμπέι ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης επίθεσης (…) Μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε ότι έγινε τουλάχιστον άλλη μία έκρηξη στο ή κοντά στο ξενοδοχείο Μπάρον, σε μικρή απόσταση από την Πύλη Αμπέι», έγραψε στο Twitter ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε εν μέσω του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο, όπου συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί με την ελπίδα ότι θα βρουν μια θέση σε ένα αεροπλάνο για να φύγουν. Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι η επιχείρηση εκκένωσης θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 31 Αυγούστου.

«Ήταν μια πελώρια έκρηξη, ανάμεσα στο πλήθος που περίμενε έξω από μια πύλη του αεροδρομίου», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας αυτόπτης μάρτυρας που δήλωσε ότι ονομάζεται Μιλάντ. «Όταν οι άνθρωποι άκουσαν την έκρηξη, προκλήθηκε πανικός. Οι Ταλιμπάν πυροβόλησαν στον αέρα για να διαλύσουν το πλήθος που περίμενε», είπε ένας άλλος μάρτυρας που είδε «έναν άνδρα να τρέχει κρατώντας στην αγκαλιά του ένα τραυματισμένο παιδί».

Στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, αιμόφυρτοι άνθρωποι μεταφέρονται με χειράμαξες, ένα παιδί αρπάζει το χέρι ενός άνδρα που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Πυκνός καπνός υψώθηκε στον αέρα, ενώ άνδρες, γυναίκες και παιδιά έτρεχαν προς όλες τις κατευθύνσεις, για να φύγουν όσο το δυνατόν πιο μακριά.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης για τις εκρήξεις. Η Ουάσινγκτον και οι σύμμαχοί τους νωρίτερα προέτρεψαν τους πολίτες να μην πλησιάζουν στο αεροδρόμιο επειδή υπήρχε απειλή για επίθεση αυτοκτονίας από το Ισλαμικό Κράτος, τους τζιχαντιστές που είναι εχθροί τόσο της Δύσης όσο και των Ταλιμπάν.

Τις τελευταίες 12 ημέρες οι δυτικές χώρες έχουν απομακρύνει από το Αφγανιστάν περίπου 100.000 ανθρώπους, κυρίως Αφγανούς που συνεργάστηκαν μαζί τους. Παραδέχονται όμως ότι χιλιάδες άλλοι θα μείνουν πίσω μετά την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών στο τέλος του μήνα.

Το ρωσικό πρακτορείο Sputnik επικαλούμενο μια πηγή του αφγανικού υπουργείου Υγείας μετέδωσε τον ίδιο απολογισμό, προσθέτοντας πως ανάμεσα στα θύματα είναι γυναίκες και παιδιά.

Τέσσερις Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν από την έκρηξη έξω από το αεροδρόμιο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης εκκένωσης, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρέσβης στην Καμπούλ.

#Breaking (Graphic +18) Several injured in an explosion near Kabul airport gate.

Σύμφωνα με μια στρατιωτική πηγή η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε κοντά στην Πύλη Άμπεϊ, τη μία από τις τρεις προσβάσεις στο αεροδρόμιο όπου τις τελευταίες ημέρες συνωστίζονται χιλιάδες Αφγανοί, ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να φύγουν από τη χώρα που πλέον ελέγχεται από τους Ταλιμπάν.

ΗΠΑ και Γαλλία καλούν τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από την περιοχή



Η αμερικανική πρεσβεία κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ να «φύγουν αμέσως», μετά την έκρηξη που σημειώθηκε και τους πυροβολισμούς που ακολούθησαν.



Ο Γάλλος πρεσβευτής στο Αφγανιστάν Νταβίντ Μαρτινόν προειδοποιούσε ότι μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να πλήξει το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μετά την πρώτη επίθεση αυτοκτονίας.

#Breaking -Warning (Strong Graphics +18) The primary numbers: above 20 killed and above 50 injured. the number can be increased. #Kabulairport .



«Προς όλους τους φίλους μας στο Αφγανιστάν: αν βρίσκεστε κοντά στις πύλες του αεροδρομίου, φύγετε όσο το δυνατό γρηγορότερα, μια δεύτερη έκρηξη μπορεί να σημειωθεί», έγραψε ο Μαρτινόν στο Twitter.



Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Times, δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των Βρετανών στρατιωτών από την επίθεση που σημείωθηκε στην Πύλη Αμπέι, απέναντι από το ξενοδοχείο Μπάρον. Πηγή των γερμανικών υπηρεσιών ασφαλείας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν θύματα ούτε μεταξύ των Γερμανών στρατιωτών.

Two explosions have been reported outside of Kabul airport. Taliban officials say at least 11 people have been killed and several others injured.



