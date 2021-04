Για πολλούς οδηγούς η αναζήτηση θέσης πάρκινγκ είναι απλά ένας βραχνάς. Για τον Γκάρεθ Γουάιλντ αποτέλεσε μια παράξενη αποστολή.

Ο 39χρονος Βρετανός ολοκλήρωσε έπειτα από έξι χρόνια την προσπάθειά του να παρκάρει σε κάθε θέση του πάρκινγκ στο σούπερ μάρκετ της περιοχής του.

Ο Γουάιλντ αποφάσισε να βάλει στον εαυτό του αυτή την πρόκληση όταν παρατήρησε ότι προτιμούσε συγκεκριμένες θέσεις στο πάρκινγκ.

«Τα τελευταία 6 χρόνια κατέγραφα κάθε θέση του πάρκινγκ που έχω χρησιμοποιήσει στο σούπερ μάρκετ της περιοχής σε μια προσπάθεια να παρκάρω σε όλες. Αυτή την εβδομάδα ολοκλήρωσα το αριστούργημά μου», ανακοίνωσε μέσω Twitter.

For the last six years I’ve kept a spreadsheet listing every parking spot I’ve used at the local supermarket in a bid to park in them all. This week I completed my Magnum Opus! A thread. — Gareth Wild (@GarethWild) April 27, 2021

Η «αποστολή» του ήταν ένα ακόμη από τα αμέτρητα πράγματα που επηρεάστηκαν από την πανδημία. Ο 39χρονης εξήγησε ότι συνήθως πηγαίνει μία φορά την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ και κάποιες φορές και ενδιάμεσα, για να πάρει λίγα πράγματα.

Κάτι που σήμαινε ότι με 60 επισκέψεις τον μήνα θεωρητικά θα μπορούσε να ολοκληρώσει την αποστολή του σε λιγότερο από τέσσερα χρόνια. «Το εκνευριστικό ήταν ότι η πανδημία με καθυστέρησε», έγραψε στο Twitter.

«Είναι σαν τα παλιά άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα, αλλά σε μια πραγματικά βαρετή εκδοχή τους», παραδέχθηκε με χιούμορ μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων PA.

Ο Γουάιλντ ήταν ιδιαίτερα οργανωμένος. Χαρτογράφησε τις 211 διαθέσεις θέσεις στο πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ, αποκλείοντας εκείνες που προορίζονται για ΑμΕΑ και μηχανές. Στη συνέχεια χώρισε τις θέσεις σε έξι κατηγορίες, ενώ κρατούσε λογαριασμό για κάθε μία που είχε χρησιμοποιήσει.

To make it easy for me to identify which space I was parking in I assigned each ‘block’ a letter and within each block, bay numbers which I would make note of on my phone and then add it all to my super awesome spreadsheet. pic.twitter.com/y785tdxhhw — Gareth Wild (@GarethWild) April 27, 2021

The spreadsheet has been given a bit of extra razzle dazzle to spruce it up a bit for presentation but this is it, this is 6 years of monotony. pic.twitter.com/kjCpMXeKo6 — Gareth Wild (@GarethWild) April 27, 2021

Ολοκλήρωσε την αποστολή του στις 24 Απριλίου, όταν πάρκαρε στη θέση F20 που ήταν «μπελάς για να μπεις». «Δεν θέλω να το κάνω μεγάλο θέμα, αλλά υπήρξε μια στιγμή χαράς», δήλωσε.

Μετά τις αναρτήσεις του, πολλοί ήταν αυτοί που τον ρώτησαν ποια είναι η καλύτερη θέση στο πάρκινγκ. «Η C1, είναι το πρώτο που βλέπεις μόλις περάσεις από την πύλη», ήταν η απάντησή του. Τώρα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να δοκιμάσει να το επαναλάβει όλο αυτό, σε άλλο σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Με πληροφορίες από Guardian