Travel Photographer of the Year 2022: Οι Εύζωνες της Ελλάδας στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν

Οι Εύζωνες της Ελλάδας ήταν ανάμεσα στις φωτογραφίες που ξεχώρισαν στον διαγωνισμό Travel Photographer of the Year 2022.

Επιτροπή κριτών επέλεξε τους νικητές στις διάφορες κατηγορίες, τόσο για το portfolio τους όσο και για τις καλύτερες φωτογραφίες τους, ανάμεσα σε πάνω από 20.000 συμμετοχές από ερασιτέχνες και επαγγελματίες της ταξιδιωτικής φωτογραφίας από 154 χώρες.

Το πρώτο βραβείο και τον τίτλο «Travel Photographer of the Year» κέρδισε ο Matjaz Krivic από την Σλοβενία, που συμμετείχε από το 2003, τον πρώτο διαγωνισμό· με τη μεγάλη πείρα του κατέγραψε φυσική καταστροφή στα Κανάρια και άγρια ζωή που κινδυνεύει στην Κένυα.

«Τώρα, έπειτα από 20 χρόνια κέρδισα το μεγαλύτερο βραβείο κι αυτό με κάνει πολύ περήφανο και για μένα σημαίνει πολλά» είπε. «Από τότε που θυμάμαι, τα ταξίδια και η φωτογραφία ήταν το πάθος μου και μεγάλο κομμάτι της ζωής μου· και αυτό το βραβείο με εμπνέει να συνεχίσω το ταξίδι μου».

Στην κατηγορία «Νεαρός Φωτογράφος 15-18 ετών», νικήτρια ανεδείχθη η Isabella Smith από τις ΗΠΑ για τις φωτογραφίες της αλλαγής φρουράς των Ευζώνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, στην Ελλάδα.

Η Isabella Smith αναδείχθηκε Young Travel Photographer of the Year το 2018 σε ηλικία 14 ετών με ένα portfolio της μαροκινής πόλης Chefchaouen. Και τώρα σε ηλικία 18 ετών, επέστρεψε και κέρδισε την κατηγορία νέων φωτογράφων 15 έως 18 ετών με ένα συναρπαστικό portfolio των Ευζώνων. «Η αλλαγή φρουράς αποτελεί θέαμα για τους τουρίστες και τους ντόπιους. Η Isabella έχει αποτυπώσει αυτή την τελετή με έναν πολύ ασυνήθιστο και δημιουργικό τρόπο», σχολιάζει το Travel Photographer of the Year.

Τον Μάιο, οι βραβευμένες φωτογραφίες θα παρουσιαστούν σε υπαίθρια έκθεση στη Royal Photographic Society και στο Martin Parr Foundation, στο Μπρίστολ, μαζί με τα βραβεία των διαγωνισμών Wildlife Photographer of the Year και Food Photographer of the Year.

* Δείτε εδώ όλες τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν στον διαγωνισμό Travel Photographer of the Year 2022