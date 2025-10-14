Τραμπ: «Ξεκινά τώρα το δεύτερο στάδιο» της συμφωνίας για τη Γάζα - Τι περιλαμβάνει

«Μια νέα, όμορφη μέρα ανατέλλει — και τώρα αρχίζει η ανοικοδόμηση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στη Σαρμ ελ Σέιχ, απευθυνόμενος σε παγκόσμιους ηγέτες και ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Η «πρώτη φάση» είχε στόχο την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων και των δύο πλευρών — την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την επιστροφή των ομήρων στο Ισραήλ. Το επόμενο στάδιο, όπως εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα με τρόπο που θα διασφαλίζει «μόνιμη ειρήνη και ασφάλεια».

Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι ο δρόμος προς την ειρήνη θα είναι μακρύς και σύνθετος. «Οι φάσεις της συμφωνίας είναι λίγο μπερδεμένες μεταξύ τους», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αργότερα πως «μπορούμε να προχωρούμε εκτός σειράς, εφόσον αυτό μας πάει μπροστά».

Το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ παρουσιάστηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει 20 σημεία, που συνδυάζουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για άμεσες ενέργειες και γενικότερες δεσμεύσεις για το μέλλον.

Το Ισραήλ αποδέχτηκε τους όρους της πρότασης στις 29 Σεπτεμβρίου. Οι συνομιλίες με τη Χαμάς για τη «δεύτερη φάση» συνεχίζονται, δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα. Με ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η δεύτερη φάση του σχεδίου για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι δεν έχουν επιστραφεί στο Ισραήλ όλοι οι σοροί των ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς.

Αφοπλισμός και ανοικοδόμηση

Η εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου προβλέπει την ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, μέσω του ΟΗΕ και της Ερυθράς Ημισελήνου. Η πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, στέγη, ενέργεια και φάρμακα αποτελεί την άμεση προτεραιότητα.

Ο Τζάκο Σίλιερς, αξιωματούχος του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP), δήλωσε ότι υπάρχουν «πολύ θετικά μηνύματα» για συμμετοχή στη χρηματοδότηση των 70 δισ. δολαρίων που απαιτούνται για την ανασυγκρότηση, αναφέροντας τις ΗΠΑ, αραβικά κράτη και ευρωπαϊκές χώρες. Εκτίμησε ότι ο διετής πόλεμος έχει αφήσει πίσω του τουλάχιστον 55 εκατομμύρια τόνους ερειπίων.

Το αρχικό σχέδιο του Τραμπ ζητούσε από τη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα και να παραδώσει την εξουσία σε μεταβατική κυβέρνηση τεχνοκρατών μέχρι να δημιουργηθεί μόνιμη διοίκηση. Η Χαμάς, ωστόσο, απέρριψε τον αφοπλισμό ως προϋπόθεση. Εκπρόσωπός της είπε στο AFP ότι «ο αφοπλισμός δεν τίθεται υπό συζήτηση».

Η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης

Ο πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς πιθανότατα δεν θα είναι άμεσος. Η οργάνωση, που εξακολουθεί να αποτελεί την de facto αρχή της Γάζας, απασχολεί περίπου 30.000 δημόσιους υπαλλήλους και ελέγχει τις τοπικές δομές ασφάλειας και διοίκησης.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ προβλέπει τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF), με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, αραβικών και διεθνών εταίρων, η οποία θα αναλάβει την εκπαίδευση και υποστήριξη αστυνομικών δυνάμεων στη Γάζα. Στόχος της ISF είναι να διατηρήσει την εκεχειρία και να συμβάλει στην αποκατάσταση της τάξης, χωρίς όμως να δημιουργηθεί κενό εξουσίας που θα μπορούσε να ενισχύσει ένοπλες ομάδες.

Ωστόσο, λεπτομέρειες για τη σύνθεση και την εντολή της δύναμης παραμένουν ασαφείς. Διπλωμάτες δήλωσαν στους Financial Times ότι ούτε το μέγεθος ούτε η προέλευσή της έχουν ακόμη οριστεί. «Εάν δεν υπάρξει ξεκάθαρη αποδοχή από παλαιστινιακά στοιχεία στο έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Χαμάς, δύσκολα θα βρεθούν αραβικές χώρες πρόθυμες να αναπτύξουν δυνάμεις στη Γάζα», εκτίμησε το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Παρότι η συμφωνία απαιτεί την πλήρη αποχώρηση του ισραηλινού στρατού μόνο αφού ολοκληρωθεί ο αφοπλισμός, φαίνεται πως υπάρχει ανεπίσημη ανοχή για προσωρινό ρόλο της Χαμάς στην αστυνόμευση.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για αναφορές ότι η οργάνωση επανεξοπλίζεται, ο Τραμπ δήλωσε: «Στέκονται γιατί θέλουν να σταματήσουν τα προβλήματα. Μας το είπαν ξεκάθαρα και τους δώσαμε έγκριση για ένα διάστημα να λειτουργούν με αυτόν τον ρόλο.»

Το σχέδιο προβλέπει ότι η ISF θα λειτουργήσει μεταβατικά, έως ότου εγκατασταθεί κυβέρνηση τεχνοκρατών στη Γάζα, η οποία θα είναι «ουδέτερη και απολιτική», όπως αναφέρεται στο έγγραφο. Η κυβέρνηση αυτή θα τελεί υπό την εποπτεία ενός Διεθνούς Συμβουλίου Ειρήνης (Board of Peace), στο οποίο φέρεται να συμμετέχει και ο Τόνι Μπλερ, με ρόλο συντονιστή της ανοικοδόμησης και της μετάβασης.

Μετά τη Χαμάς

Σύμφωνα με το σχέδιο, η μεταβατική κυβέρνηση θα αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας μέχρι να διαμορφωθεί μια μόνιμη πολιτική αρχή. Το έγγραφο προτείνει ότι αυτή η κυβέρνηση θα μπορούσε, υπό όρους, να αντικατασταθεί από την Παλαιστινιακή Αρχή (PA), εφόσον προχωρήσει σε συγκεκριμένες «μεταρρυθμίσεις».

Ο πρόεδρος της PA, Μαχμούντ Αμπάς, συμμετείχε στη σύνοδο της Σαρμ ελ Σέιχ τη Δευτέρα. Ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος φέρεται να είπε στον Τόνι Μπλερ ότι η Αρχή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνείς εταίρους για τη διατήρηση της εκεχειρίας και την ανοικοδόμηση της Γάζας.

Ωστόσο, η επαναφορά της Παλαιστινιακής Αρχής δεν θεωρείται εύκολη υπόθεση. Η ηγεσία της, που εδρεύει στη Ραμάλα και ελέγχεται από τη Φατάχ (αντίπαλο κόμμα της Χαμάς), είναι βαθιά αντιδημοφιλής μεταξύ των Παλαιστινίων. Παράλληλα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει δηλώσει δημόσια ότι απορρίπτει την επιστροφή της PA στη Γάζα, εκφράζοντας προτίμηση σε μια νέα, «ουδέτερη» τοπική διοίκηση.

