Οι ΗΠΑ μειώνουν τα εμβόλια που συστήνονται σε όλα τα παιδιά - Έντονες αντιδράσεις από γιατρούς

Οι ΗΠΑ προχώρησαν τη Δευτέρα σε μια κίνηση που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στην ιατρική κοινότητα, μειώνοντας τον αριθμό των εμβολίων που συστήνονται οριζόντια για όλα τα παιδιά.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης (CDC) θα συστήνουν πλέον καθολικό εμβολιασμό για 11 νοσήματα, ενώ μια σειρά εμβολίων παύει να προτείνεται για το σύνολο του παιδικού πληθυσμού και μεταφέρεται σε καθεστώς στοχευμένης σύστασης.

Μεταξύ των εμβολίων που δεν προτείνονται πια για όλα τα παιδιά περιλαμβάνονται εκείνα για τη γρίπη, τον ροταϊό, την ηπατίτιδα Α και Β, ορισμένες μορφές μηνιγγίτιδας και ο RSV. Η προστασία έναντι αυτών θα προτείνεται μόνο για ομάδες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου ή έπειτα από απόφαση που θα λαμβάνεται σε συνεννόηση με τον γιατρό, στο πλαίσιο της λεγόμενης «κοινής απόφασης».

Η κυβέρνηση επιμένει ότι η αλλαγή δεν σημαίνει πως οι οικογένειες που θέλουν τα συγκεκριμένα εμβόλια θα χάσουν την πρόσβαση σε αυτά και ότι η ασφαλιστική κάλυψη θα συνεχιστεί. Οι γιατροί, ωστόσο, προειδοποιούν ότι το νέο σχήμα μπερδεύει τους γονείς και μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες περιπτώσεις ασθενειών που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί.

Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι η αναθεώρηση έγινε μετά από αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να συγκριθεί το αμερικανικό πρόγραμμα με εκείνα άλλων χωρών με ανάλογο επίπεδο ανάπτυξης.

Η ομοσπονδιακή επιχειρηματολογία βασίζεται στο ότι οι ΗΠΑ εμφανίζονται να συστήνουν περισσότερα εμβόλια και περισσότερες δόσεις σε σχέση με άλλες χώρες και ότι ένα πιο «συγκρατημένο» πρόγραμμα θα μπορούσε, όπως υποστηρίζεται, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στη δημόσια υγεία. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ και του ίδιου του Τραμπ.

President Trump directed us to examine how other developed nations protect their children and to take action if they are doing better. After an exhaustive review of the evidence, we are aligning the U.S. childhood vaccine schedule with international consensus while strengthening… https://t.co/CzRN5z8oLf — Secretary Kennedy (@SecKennedy) January 6, 2026

Έντονες αντιδράσεις από την ιατρική κοινότητα

Στη λίστα των εμβολίων που παραμένουν ως καθολική σύσταση περιλαμβάνονται εκείνα για την ιλαρά, τον κοκκύτη, την πολιομυελίτιδα, τον τέτανο, την ανεμευλογιά και τον HPV. Ειδικά για τον HPV, το νέο πρόγραμμα μειώνει τις προτεινόμενες δόσεις σε μία για τα περισσότερα παιδιά, αλλαγή που επίσης επικρίθηκε, καθώς ανακοινώθηκε χωρίς, όπως λένε οι γιατροί, διαφανή δημόσια διαδικασία αξιολόγησης.

Οι ιατρικές ενώσεις τονίζουν ότι τέτοιου μεγέθους παρεμβάσεις απαιτούν τεκμηρίωση, συμμετοχή ειδικών και σαφή ενημέρωση του κοινού. Επικαλούνται, μεταξύ άλλων, τον κίνδυνο για μεγαλύτερη επιβάρυνση από τη γρίπη, αλλά και την πιθανότητα επανεμφάνισης του ροταϊού, ο οποίος πριν από τον εκτεταμένο εμβολιασμό οδηγούσε κάθε χειμώνα πολλά παιδιά σε νοσηλεία.

Το ζήτημα αποκτά πρόσθετη βαρύτητα σε μια περίοδο που τα ποσοστά εμβολιασμού στις ΗΠΑ υποχωρούν και οι εξαιρέσεις αυξάνονται, ενώ καταγράφεται άνοδος σε νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβόλια, όπως η ιλαρά και ο κοκκύτης. Παράλληλα, αρκετοί επικριτές συνδέουν τη νέα γραμμή με τη μακρά δημόσια στάση του Κένεντι, ο οποίος έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει πλευρές της εμβολιαστικής πολιτικής και έχει ήδη συγκρουστεί με φορείς δημόσιας υγείας για προηγούμενες αλλαγές στις συστάσεις.

Με πληροφορίες από Associated Press