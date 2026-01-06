Ισραήλ: Το Ιράν σχεδιάζει τη δολοφονία του Σύρου προέδρου αλ Σαράα

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί ότι το Ιράν σχεδιάζει τη δολοφονία του μεταβατικού προέδρου της Συρίας, Άχμαντ αλ Σαράα, την ώρα που Σύροι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο τραπέζι συνομιλιών στο Παρίσι, την Τρίτη, σε μια διαδικασία με αμερικανική διαμεσολάβηση και στόχο μια συμφωνία ασφαλείας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ισραηλινού στρατού, ο αλ Σαράα βρίσκεται αντιμέτωπος με απειλές όχι μόνο από το Ιράν αλλά και από άλλους εχθρικούς παράγοντες. Ισραηλινοί αξιωματούχοι άμυνας εκτιμούν ότι η Τεχεράνη τον αντιμετωπίζει ως παράγοντα που αποδυναμώνει το δίκτυο επιρροής της στην περιοχή.

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας διέψευσε φήμες που κυκλοφόρησαν το Σαββατοκύριακο περί απόπειρας δολοφονίας, κάνοντας λόγο για «πλήρως ψευδείς» ισχυρισμούς και προειδοποιώντας για πλαστά έγγραφα που εμφανίζονται ως επίσημα. Ο αλ Σαράα έχει επιβιώσει και στο παρελθόν από απόπειρες κατά της ζωής του, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Ασαντ. Τον Νοέμβριο του 2025, οι συριακές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι απέτρεψαν δύο ξεχωριστά σχέδια δολοφονίας που αποδίδονταν στο Ισλαμικό Κράτος, ενώ από αμερικανικής πλευράς έχει επισημανθεί ότι η στενότερη προσέγγισή του με τη Δύση εντείνει τους κινδύνους.

Σε μια κίνηση με σαφές συμβολικό φορτίο, ο αλ Σαράα εμφανίστηκε δημόσια τη Δευτέρα το βράδυ στο κέντρο της Δαμασκού, κάνοντας αγορές στη συνοικία Μαζέχ και χρησιμοποιώντας τα νέα συριακά χαρτονομίσματα, σε ένα μήνυμα ότι παραμένει ενεργός και ασφαλής.

Συρία: Αναφορές για κινητικότητα γύρω από πρώην στελέχη του καθεστώτος Ασαντ

Οι προειδοποιήσεις έρχονται ενώ κυκλοφορούν αναφορές για κινητικότητα γύρω από πρώην στελέχη του καθεστώτος Ασαντ που βρίσκονται στη Μόσχα. Σύμφωνα με αυτές, πρώην ανώτατοι αξιωματικοί και ισχυροί παράγοντες του παλιού συστήματος χρηματοδοτούν προσπάθειες στρατολόγησης μαχητών, κυρίως μεταξύ της αλαουιτικής μειονότητας, με στόχο τη δημιουργία ένοπλων σχηματισμών στις παράκτιες επαρχίες. Στο επίκεντρο των αναφορών βρίσκονται ο πρώην επικεφαλής στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών Καμάλ Χασάν και ο επιχειρηματίας Ράμι Μαχλούφ, ξάδελφος του Ασαντ, με αντικρουόμενες εκτιμήσεις για το εύρος και τη χρηματοδότηση των δικτύων τους.

Στο βάθος παραμένει και το ζήτημα των εσόδων του παλαιού καθεστώτος από το Captagon, το συνθετικό διεγερτικό που εξελίχθηκε σε βασικό μηχανισμό χρηματοδότησης μέσα στα χρόνια των κυρώσεων. Η νέα ηγεσία στη Δαμασκό υποστηρίζει ότι έχει κινηθεί για τη διάλυση των σχετικών κυκλωμάτων, αν και μέρος της παραγωγής και της διακίνησης φέρεται να επιβιώνει μέσω δικτύων πιστών του Ασαντ και διασυνδέσεων στον Λίβανο.

Στο διπλωματικό πεδίο, οι συνομιλίες στο Παρίσι αναμένεται να επικεντρωθούν σε μέτρα αποκλιμάκωσης και σε μια φόρμουλα ασφαλείας, με τη Δαμασκό να επιδιώκει επαναφορά της συμφωνίας απομάκρυνσης δυνάμεων του 1974 και αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τη ζώνη που επιτηρείται από τον ΟΗΕ στον νότο. Ισραήλ και Συρία παραμένουν τυπικά σε κατάσταση πολέμου από το 1948, ενώ το ζήτημα των Υψιπέδων του Γκολάν εξακολουθεί να αποτελεί βασικό σημείο τριβής.

Με πληροφορίες από Euronews

