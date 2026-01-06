Ευρώπη: Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, καθώς το χιόνι, ο πάγος και οι χαμηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να προκαλούν καταστροφές στην Ευρώπη.

Οι αρχές της περιοχής Landes στη νοτιοδυτική Γαλλία ανακοίνωσαν ότι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν σε τροχαία την Τρίτη, ενώ άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυστυχήματα στην περιοχή του Παρισιού.

Στην πρωτεύουσα της Βοσνίας, το Σαράγεβο, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της τη Δευτέρα, όταν ένα χιονισμένο κλαδί δέντρου έπεσε στο κεφάλι της.

Σοβαρά προβλήματα σε όλη την Ευρώπη

Το Παρίσι ξύπνησε την Τρίτη με ένα στρώμα χιονιού στις στέγες και τα μνημεία, καθώς η έντονη χιονόπτωση ανάγκασε το κλείσιμο έξι αεροδρομίων στη βόρεια και δυτική Γαλλία.

Στην Ολλανδία, εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, καθώς το προσωπικό εργάστηκε για να καθαρίσει τους διαδρόμους και να ξεπαγώσει τα αεροπλάνα. Οι επιβάτες των σιδηροδρόμων στη χώρα αντιμετώπισαν χάος μετά την αναστολή των εγχώριων δρομολογίων νωρίς την Τρίτη λόγω διακοπής λειτουργίας του συστήματος πληροφορικής, επιδεινώνοντας την αναστάτωση που προκάλεσε ο καιρός.

Οι υπηρεσίες Eurostar από το Άμστερνταμ προς το Παρίσι είτε ακυρώθηκαν είτε καθυστέρησαν.

Οι παγωμένες θερμοκρασίες έχουν κατακλύσει μεγάλο μέρος της Ευρώπης, με το θερμόμετρο να πέφτει πολύ κάτω από τους -10 °C στη νότια και ανατολική Γερμανία νωρίς την Τρίτη. Οι Γερμανοί μετεωρολόγοι έχουν προβλέψει καταιγίδα στη χώρα την Παρασκευή, με έντονες χιονοπτώσεις να αναμένονται στο βορρά και την ανατολή.

Στη Βρετανία, οι θερμοκρασίες έπεσαν στους -12,5 °C κατά τη διάρκεια της νύχτας, με το χιόνι να διακόπτει τις σιδηροδρομικές, οδικές και αεροπορικές μετακινήσεις και να αναγκάζει το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων στις βόρειες περιοχές.

Οι θερμοκρασίες στις πεδινές περιοχές της βόρειας Ιταλίας έχουν πέσει κάτω από το μηδέν, με χιονοπτώσεις να αναμένονται στις περιοχές μέσου και χαμηλού υψομέτρου.

Οι κεντρικές και νότιες περιοχές της Ιταλίας αντιμετωπίζουν ήπιους ανέμους που φέρνουν έντονες βροχοπτώσεις. Οι αδιάκοπες βροχές στη Ρώμη έχουν προκαλέσει την υπερχείλιση του ποταμού Τίβερη, χαλώντας την ευλογία του Πάπα Λέοντα για τα Θεοφάνεια στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, η οποία ήταν μόνο μερικώς γεμάτη, καθώς μερικές χιλιάδες άνθρωποι συνωστίζονταν κάτω από τις ομπρέλες τους.

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, εξέδωσε διάταγμα για την Τρίτη, περιορίζοντας την πρόσβαση του κοινού σε πάρκα και άλλες περιοχές που κινδυνεύουν από πτώση δέντρων και πλημμύρες.

Κακοκαιρία και στις Βαλκανικές χώρες

Βαριά χιονόπτωση και έντονη βροχόπτωση έπληξαν τις βαλκανικές χώρες, προκαλώντας την υπερχείλιση ποταμών, κυκλοφοριακά προβλήματα και διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού.

Στη Σερβία, ορισμένες τοπικές αρχές στη δυτική πλευρά της χώρας έλαβαν έκτακτα μέτρα λόγω των σφοδρών καιρικών συνθηκών, προειδοποιώντας τους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, καθώς πολλοί από αυτούς κατευθύνονταν προς χιονοδρομικά κέντρα ή άλλα μέρη για τις γιορτές την Τετάρτη και το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Ισχυροί άνεμοι έπληξαν την ακτή της Αδριατικής στη Κροατία και το Μαυροβούνιο.

Με πληροφορίες από Guardian

