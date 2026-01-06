Ξεκίνησε έρευνα κατά ακροαριστερής ομάδας για το μπλακ άουτ στο Βερολίνο

Οι ομοσπονδιακές αρχές στη Γερμανία διερευνούν ως τρομοκρατική ενέργεια τον εμπρησμό σε καλώδια υψηλής τάσης στο Βερολίνο, που προκάλεσε πολύωρη διακοπή ρεύματος σε δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά, μετά την ανάληψη ευθύνης από την ακροαριστερή ομάδα «Vulkan Group».

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή Λίχτενφελντε, όπου κόπηκαν καλώδια που περνούν πάνω από το κανάλι Τέλτοβ, κρίσιμο σημείο του δικτύου ηλεκτροδότησης της πόλης. Την Τρίτη, περισσότερα από 25.000 σπίτια παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι οι επισκευές δεν θα ολοκληρωθούν πριν από την Πέμπτη.

Την ευθύνη ανέλαβε με διαδικτυακή προκήρυξη η ακροαριστερή ομάδα «Vulkan Group», την οποία οι αρχές χαρακτηρίζουν αυθεντική. Η υπόθεση πέρασε πλέον στα χέρια της ομοσπονδιακής εισαγγελίας, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, σαμποτάζ και διατάραξη βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

Μπλακ άουτ στο Βερολίνο: Για «τρομοκρατική πράξη» κάνει λόγο ο δήμαρχος

Ο δήμαρχος του Βερολίνου, Κάι Βέγκνερ, έκανε λόγο για «τρομοκρατική πράξη» που έθεσε σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ τόσο οι τοπικές όσο και οι ομοσπονδιακές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως οργανωμένη επίθεση σε κρίσιμη υποδομή. Στο ίδιο πνεύμα, η γερουσιαστής Εσωτερικών του Βερολίνου μίλησε ανοιχτά για ακροαριστερή τρομοκρατία.

Η διακοπή ρεύματος προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα της πόλης. Εκατοντάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από δομές φροντίδας, ενώ ορισμένες εγκαταστάσεις λειτούργησαν με γεννήτριες. Αρχικά, οι αρχές προσέφεραν μόνο πρόχειρους χώρους φιλοξενίας σε γυμναστήρια, επιλογή που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Τελικά, ο δήμος ανακοίνωσε ότι θα καλύψει το κόστος διαμονής σε ξενοδοχεία για όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, στήθηκαν σημεία διανομής ζεστού φαγητού, δημόσια ντους και λεωφορεία όπου οι κάτοικοι μπορούσαν να ζεσταθούν και να φορτίσουν συσκευές. Παράλληλα, ο στρατός συνέδραμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με υποστήριξη σε μεταφορές και ηλεκτροδότηση.

Η αποκατάσταση του δικτύου αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς τα καλώδια είναι σύνθετης κατασκευής και απαιτούν εργασίες σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες. Οι μηχανικοί έχουν δημιουργήσει ειδικό προστατευμένο χώρο γύρω από το σημείο της ζημιάς ώστε να συνεχιστούν οι εργασίες χωρίς καθυστερήσεις από τον καιρό.

Η επίθεση άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών στο Βερολίνο. Αν και μεγάλο μέρος του δικτύου παρακολουθείται με κάμερες, το συγκεκριμένο σημείο δεν καλυπτόταν λόγω περιορισμών που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Οι αρχές εξετάζουν πλέον μόνιμα μέτρα επιτήρησης και τη χρήση θερμικών συστημάτων ανίχνευσης για την αποτροπή παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον.

Με πληροφορίες από Euronews

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ποιους προορισμούς καταργεί το 2026 η Ryanair