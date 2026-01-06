ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βραζιλία: Στο νοσοκομείο ο Μπολσονάρου - Χτύπησε στο κεφάλι ενώ κοιμόταν

Διαπιστώθηκαν ελαφριά τραύματα, σύμφωνα με την αστυνομία

The LiFO team
The LiFO team
ΖΑΪΧ ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: EFE
0

Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομείο για εξετάσεις καθώς έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του, ανακοίνωσε η σύζυγός του σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Θα υποβληθεί σε εξετάσεις», έγραψε στο Instagram, προσθέτοντας ότι ο 70χρονος ακροδεξιός ηγέτης έπεσε ενώ κοιμόταν και χτύπησε πάνω σε έπιπλο.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο Μπολσονάρου έλαβε αρχική ιατρική περίθαλψη το πρωί της Τρίτης, προσθέτοντας ότι ένας γιατρός της ομοσπονδιακής αστυνομίας «διαπίστωσε ελαφρά τραύματα» και δεν έκρινε απαραίτητη την νοσηλεία του.

«Οποιαδήποτε παραπομπή σε νοσοκομείο εξαρτάται από την έγκριση του Ανωτάτου Δικαστηρίου», πρόσθεσε.

Ο Μπολσονάρου υποβλήθηκε σε μια σειρά ιατρικών επεμβάσεων τον Δεκέμβριο για τη θεραπεία κήλης και λόξιγκα.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΦΑΝΑΡΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Διεθνή / Θεοφάνεια στο Φανάρι: Μήνυμα εκκλησιαστικής ενότητας για την Ουκρανία από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Σε πανηγυρικό κλίμα η Θεία Λειτουργία - Παρευρέθηκαν Κυριάκος Πιερρακάκης, Νίκος Ανδρουλάκης και Σοφία Ζαχαράκη αλλά και ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας κ.κ. Επιφάνιος
THE LIFO TEAM
ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΗΠΑ ΣΤΙΒΕΝ ΜΙΛΕΡ ΤΡΑΜΠ

Διεθνή / «Κανείς δεν θα μας πολεμήσει για τη Γροιλανδία»: Προκαλούν εκ νέου οι δηλώσεις του Στίβεν Μίλερ

«Tο πραγματικό ερώτημα είναι με ποιο δικαίωμα η Δανία ισχυρίζεται ότι ελέγχει τη Γροιλανδία» δήλωσε ο Μίλερ, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο
THE LIFO TEAM
Η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Καναδά αναλαμβάνει τη θέση της συμβούλου του Ζελένσκι

Διεθνή / Η πρώην αναπληρώτρια πρωθυπουργός του Καναδά αναλαμβάνει τη θέση της συμβούλου του Ζελένσκι

«Αυτή τη στιγμή, η Ουκρανία χρειάζεται να ενισχύσει την εσωτερική της ανθεκτικότητα», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, ανακοινώνοντας τον νέο ρόλο της Κρίστια Φρίλαντ
THE LIFO TEAM
 
 