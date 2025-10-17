Τραμπ σε Ζελένσκι: «Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο» - Τι ζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο ηγετών τέθηκαν οι προθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν για την κατάσταση στην Ουκρανία αλλά και οι μεγάλου βεληνεκούς πύραυλοι, τύπου Tomahawk.



«Είναι τιμή να βρίσκομαι με έναν πολύ δυναμικό ηγέτη, έναν άνθρωπο που έχει περάσει πολλά, και έναν άνθρωπο που έχω γνωρίσει πολύ καλά, και τα έχουμε πάει πραγματικά πολύ καλά», είπε ο Τραμπ στην αρχή της κρίσιμης συζήτησης. «Νομίζω ότι κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Είχαμε μια μεγάλη συνομιλία χθες, όπως γνωρίζετε, με τον Πρόεδρο Πούτιν, και θα μιλήσουμε γι’ αυτήν», συνέχισε και επαίνεσε τον Ζελένσκι, λέγοντάς του ότι έχει «αντέξει πολλά» κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία.



«Το έχουμε υποστεί κι εμείς μαζί του, για να είμαι ειλικρινής», είπε ο Τραμπ. «Έχει περάσει πολύς καιρός, και πιστεύω ότι κάνουμε μεγάλη πρόοδο. Οπότε θα μιλήσουμε γι’ αυτό σήμερα. Νομίζω ότι τα πράγματα προχωρούν αρκετά καλά. Ξεκίνησε με την Αλάσκα, όπου νομίζω ότι συζητήθηκαν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Και θέλουμε να δούμε αν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε» συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι εκείνος και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχεδιάζουν να συζητήσουν νέες δυνατότητες που θα επιτρέψουν στην Ουκρανία να πλήττει βαθύτερα στη Ρωσία.

Τραμπ: «Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία»

«Θα μιλήσουμε γι’ αυτό», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν το θέμα θα συζητηθεί. «Είναι κάτι για το οποίο θα μιλήσουμε. Έχετε δίκιο, είναι κλιμάκωση, αλλά θα το συζητήσουμε.»



Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους, για το εάν πιστεύει πως μπορεί να πείσει τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, μπορούμε». Ο ίδιος τόνισε, πως ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και ανέφερε ότι μίλησε μαζί του για περισσότερες από δύο ώρες χθες.



«Συζητήσαμε πολλές λεπτομέρειες», σχολίασε ο Τραμπ αναφορικά με την τηλεφωνική συνομιλία που προηγήθηκε, μία ημέρα πριν τη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο. Ο Πούτιν «θέλει να τελειώσει τον πόλεμο. Νομίζω ότι και ο πρόεδρος Ζελένσκι θέλει να τον τερματίσει. Τώρα πρέπει να το πετύχουμε», ανέφερε.

Τραμπ: «Ίσως ο Πούτιν να με παίζει για να κερδίσει χρόνο»

Μεταξύ άλλων, ο Τραμπ δέχθηκε την ερώτηση, για το εάν ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο προτείνοντας μια ακόμη διαπροσωπική σύνοδο κορυφής με τον Αμερικανό ηγέτη.



Μια τέτοια συνάντηση θα μπορούσε να αναβάλει την απόφαση Τραμπ σχετικά με το αν θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους Tomahawk στον πόλεμο. Από τη δική του πλευρά, ο Ζελένσκι πιστεύει, ότι η Ρωσία «σπεύδει να ξαναρχίσει τον διάλογο μόλις ακούει για τους Tomahawk».



«Είναι πιθανό. Με έχουν παίξει όλη μου τη ζωή οι καλύτεροι. Αλλά είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα αν θέλει να κάνει συμφωνία.», ήταν η απάντηση του Τραμπ σε ερώτηση σχετικά με τα γνωστά παιχνίδια του Πούτιν, όταν θέλει να κερδίζει χρόνο

Ο Ζελένσκι πρότεινε συμφωνία «drones για Tomahawk»

«Ελπίζουμε κ. Τραμπ να κατορθώσετε να τερματίσετε τον πόλεμο στην Ουκρανία» είπε ο Ζελένσκι. «Πιστεύω και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία» σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.



«Πιστεύω ότι μπορούμε να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο με τη βοήθειά σας», αποκρίθηκε ο Ζελένσκι.



Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θα κάνει παραχωρήσεις για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι δήλωσε «έτοιμος να μιλήσει σε οποιοδήποτε είδος πλαισίου». «Διμερής, τριμερής: δεν έχει σημασία. Αρκεί να είναι ειρήνη. Αυτό είναι το σημαντικό» τόνισε.



Τόνισε δε, πως η διασφάλιση διμερών εγγυήσεων ασφάλειας με τις ΗΠΑ είναι «το πιο σημαντικό έγγραφο, επειδή οι ΗΠΑ είναι πολύ ισχυρές.»



Ο Ζελένσκι τόνισε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι και να συμφωνήσουν σε εκεχειρία. Ανέφερε μάλιστα, ότι η Ουκρανία επιθυμεί την ειρήνη, αλλά χρειάζεται να ασκηθεί πίεση στον Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος.

Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι έκρινε ότι ο Πούτιν «δεν είναι έτοιμος για την ειρήνη» αλλά αισιοδοξεί πως «με τη βοήθειά σας (σ.σ. του Τραμπ) μπορούμε να σταματήσουμε τον πόλεμο». «Χρειαζόμαστε κατάπαυση του πυρός» και, το σημαντικότερο για τους Ουκρανούς, «εγγυήσεις ασφαλείας», είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, κρίνοντας ότι ο Τραμπ «έχει την ευκαιρία να τελειώσει αυτόν τον πόλεμο».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, εχθές, συναντήθηκε με αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες που «είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν», καθώς και με στελέχη αμυντικών βιομηχανιών, με τα οποία συζήτησε το θέμα της αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του «χρειάζεται πυραύλους Τόμαχοκ», με τον Τραμπ να απαντά ότι «θα συζητήσουν» το θέμα της αποστολής αυτών των οπλικών συστημάτων, προσθέτοντας: «Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο χωρίς τους Τόμαχοκ».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότει ε ότι η Ουκρανία μπορεί να προμηθεύσει τις ΗΠΑ με «χιλιάδες drones» αν η Ουάσινγκτον της επιτρέψει να χρησιμοποιήσει πυραύλους Tomahawk.



«Γι’ αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε, να ενισχύσουμε την αμερικανική παραγωγή», είπε. «Έχουμε μια μεγάλη πρόταση με τα drones μας.»



Όταν ρωτήθηκε αν ο Τραμπ ενδιαφέρεται για αυτή τη συμφωνία, απάντησε: «Ναι, ενδιαφερόμαστε. Έχουμε ήδη πολλά drones. Κατασκευάζουμε τα δικά μας, αλλά αγοράζουμε και από άλλους, και αυτοί [οι Ουκρανοί] φτιάχνουν πολύ καλά drones.»