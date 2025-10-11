ΔΙΕΘΝΗ
Ουκρανία: Γιατί οι Ρώσοι χτυπούν τώρα τις ενεργειακές της υποδομές - Στο σκοτάδι για ώρες Κίεβο και άλλες 9 περιοχές

Διακοπές ρεύματος στο νότιο τμήμα έπειτα από νέα ρωσική επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε πάνω από 800.000 νοικοκυριά στην ουκρανική πρωτεύουσα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: X
Περιοχές της περιφέρειεας της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, παρέμεναν στο σκοτάδι σήμερα το πρωί έπειτα από μία νυχτερινή ρωσική επίθεση, την τελευταία σε σειρά εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος ενόψει του χειμώνα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι αρχές δεν είχαν διευκρινίσει πόσα ακριβώς νοικοκυριά επηρεάστηκαν από αυτές τις διακοπές ρεύματος, όμως η ουκρανική εταιρεία ενέργειας DTEK έκανε λόγο για βλάβες σε ορισμένες συνοικίες της περιφερειακής πρωτεύουσας. Λίγο αργότερα, η DTEK έκανε γνωστό πως αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 240.000 νοικοκυριά στην περιοχή.

«Χθες (Παρασκευή) βράδυ, ο εχθρός επιτέθηκε σε πολιτικές και ενεργειακές υποδομές στην περιφέρεια της Οδησσού. Οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να αποκαταστήσουν πλήρως την προμήθεια του ηλεκτρικού ρεύματος», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεγκ Κίπερ στο Telegram.

Οι διακοπές της ηλεκτροδότησης σήμερα σημειώνονται την επομένη μιας ρωσικής επίθεσης ευρείας κλίμακας, που είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστεί στο σκοτάδι ένα μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας Κιέβου και άλλων εννέα περιοχών. Η DTEK ανέφερε σήμερα το πρωί πως αποκατέστησε την ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 800.000 νοικοκυριά στην ουκρανική πρωτεύουσα έπειτα από αυτήν την επίθεση.  

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε χθες ότι η Ρωσία περίμενε σκόπιμα να επιδεινωθεί ο καιρός για να αρχίσει τη μεγάλη επίθεσή της στο ενεργειακό σύστημα της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες μείωσαν την αποτελεσματικότητα της αντιαεροπορικής άμυνας κατά 20-30%.

«Η κύρια επίθεση έγινε σε τέσσερις περιοχές. Πιστεύω ότι οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν τις δυνατότητες αναχαίτισης κατά 20-30%», είπε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο ο Ζελένσκι. «Το πλήγμα ήταν ισχυρό αλλά όχι μοιραίο», τόνισε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι 203 ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα χρειάζονται συστήματα αεράμυνας για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις. Υποστήριξε επίσης, ότι οι ρωσικές δυνάμεις επιχείρησαν να επιτεθούν και πάλι κοντά στην πόλη Ντομπροπίλα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, αλλά απωθήθηκαν καθώς «υπέστησαν απώλειες και υποχώρησαν».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε επίσης, ότι περιμένει διευκρινίσεις για τα 10 συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας που υποσχέθηκαν οι ΗΠΑ στη χώρα του και ελπίζει ότι η «συμμαχία των προθύμων», οι χώρες που έχουν δεσμευτεί να προστατεύσουν την Ουκρανία, θα συνεδριάσουν ξανά αυτόν τον μήνα.

