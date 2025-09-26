Τραμπ: «Νομίζω ότι έχουμε μία συμφωνία για τη Γάζα»

«Νομίζω ότι έχουμε μία συμφωνία για τη Γάζα», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, πως: «Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα και θα σας ενημερώσουμε. Νομίζω ότι είναι μια συμφωνία που θα φέρει πίσω τους ομήρους. Θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο».

«Θα έρθει η ειρήνη», πρόσθεσε ο πρόεδρος. «Νομίζω ότι έχουμε μια συμφωνία», επανέλαβε.

🚨BREAKING: President Trump announces, "It's looking like we have a deal on Gaza" that would secure the return of the hostages and end the war. pic.twitter.com/sbEkDEupKG — Fox News (@FoxNews) September 26, 2025

Ο Τραμπ παρουσίασε μια πρωτοβουλία 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα κατά τη διάρκεια συναντήσεων με Άραβες ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα:

Απελευθέρωση όλων των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Ένα μεταπολεμικό σχέδιο που περιλαμβάνει έναν μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

Μία δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει Παλαιστινίους, αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χρηματοδότηση από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και για την ανοικοδόμηση του θύλακα.

Κάποια συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής

Νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ανέφερε ανώνυμα στο Fox News Digital, ότι: «Ο πρόεδρος υπογράμμισε την επιθυμία του να τερματιστεί γρήγορα η σύγκρουση στη Γάζα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, συνόψισε το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, το οποίο περιλαμβάνει την επιστροφή όλων των ζωντανών και νεκρών ομήρων, τη διακοπή των επιθέσεων κατά του Κατάρ, έναν νέο διάλογο μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για ειρηνική συνύπαρξη και άλλα. Οι ξένοι εταίροι εξέφρασαν ευρεία συμφωνία ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο μόνος που μπορούσε να τερματίσει τις μάχες στη Γάζα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τον ειδικό απεσταλμένο Witkoff για να εξετάσουν το σχέδιο του Προέδρου, καθώς οι Αμερικανοί συνεχίζουν να συνεργάζονται με ισραηλινούς αξιωματούχους».

Η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ - Χαρακτήρισε «παράνοια» την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους

Με σκληρή ρητορική στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «παράνοια» την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από ευρωπαϊκές χώρες και αρνήθηκε ότι το Ισραήλ στοχοποιεί αμάχους στη Γάζα, κατηγορώντας τη Χαμάς για τα δεινά του άμαχου πληθυσμού.



Η ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις, με δεκάδες αντιπροσώπους να αποχωρούν από την αίθουσα σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Από τα θεωρεία, ωστόσο, υποστηρικτές τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και επευφημίες.



Ο Νετανιάχου επιτέθηκε με δριμύτητα στη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλα κράτη που αναγνώρισαν πρόσφατα την Παλαιστίνη, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «εθνική αυτοκτονία» για το Ισραήλ και «τρέλα» της διεθνούς κοινότητας. «Δεν θα δεχθούμε ποτέ να επιβραβευτεί η τρομοκρατία», είπε, κατηγορώντας τους ηγέτες που στήριξαν την κίνηση ότι «κλείνουν τα μάτια» στις επιθέσεις της Χαμάς.





Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις στη Γάζα, απέρριψε τις κατηγορίες για στοχευμένες επιθέσεις εναντίον αμάχων ή για γενοκτονία. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι ο ισραηλινός στρατός έχει ρίξει εκατομμύρια φυλλάδια και έχει στείλει προειδοποιητικά μηνύματα για εκκενώσεις, κατηγορώντας τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί αμάχους ως «ανθρώπινες ασπίδες» μέσα σε σχολεία, νοσοκομεία και κατοικίες. «Αν η έλλειψη τροφής είναι πραγματική, αυτό συμβαίνει επειδή η Χαμάς κλέβει και αποθηκεύει τα εφόδια», είπε.



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας στους ομήρους της 7ης Οκτωβρίου. Διάβασε τα ονόματα 20 ανθρώπων που, όπως είπε, παραμένουν ζωντανοί στη Γάζα και απηύθυνε μήνυμα απευθείας προς αυτούς, μέσω μεγαφώνων που ο ισραηλινός στρατός έχει εγκαταστήσει στα σύνορα. «Δεν σας ξεχάσαμε και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να σας φέρουμε πίσω», τόνισε.



Παράλληλα παρουσίασε χάρτες και πλακάτ με τίτλο «Η Κατάρα», που απεικονίζει τον «άξονα τρόμου του Ιράν». Όπως είπε, αυτός ο άξονας απειλεί «την ειρήνη όλου του κόσμου, τη σταθερότητα της περιοχής και την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ». Ισχυρίστηκε ότι μέσα σε έναν χρόνο το Ισραήλ «σφυροκόπησε τους Χούθι, διέλυσε μεγάλο μέρος της μηχανής τρόμου της Χαμάς, παρέλυσε τη Χεζμπολάχ και κατέστρεψε το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν».



Σημαντική ήταν και η αναφορά του στον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο επαίνεσε ως τον ηγέτη που «κατανοεί καλύτερα από κάθε άλλον ότι Ισραήλ και ΗΠΑ αντιμετωπίζουν κοινό εχθρό». Η αμερικανική αντιπροσωπεία χειροκρότησε θερμά, ενώ ο Νετανιάχου αναγνώρισε ότι η διεθνής στήριξη προς το Ισραήλ έχει «εξατμιστεί» μετά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου.



Ολοκληρώνοντας, ο Νετανιάχου υποσχέθηκε να συνεχίσει «μέχρι την πλήρη εξάρθρωση της Χαμάς» και κάλεσε τους εναπομείναντες ηγέτες της να «παραδοθούν και να απελευθερώσουν τους ομήρους». «Αν το κάνετε, θα ζήσετε. Αν όχι, θα σας κυνηγήσουμε όπου κι αν βρίσκεστε», είπε, πριν αποχωρήσει από την αίθουσα υπό τις επευφημίες των υποστηρικτών του από τα θεωρεία.



Με πληροφορίες από FOX News, BBC





