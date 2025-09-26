Η ομιλία του Νετανιάχου στον ΟΗΕ θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να μεταδώσει με μεγάφωνα εντός και κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας την ομιλία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, σύμφωνα με ισραηλινές κυβερνητικές πηγές.

Όπως ανέφεραν δύο ισραηλινές πηγές στο CNN και η εφημερίδα Haaretz, ειδικά οχήματα με μεγάφωνα έχουν ήδη τοποθετηθεί κατά μήκος του φράχτη στα σύνορα με τη Γάζα. Η οδηγία φέρεται να προήλθε από το γραφείο του πρωθυπουργού και έχει στόχο να απευθυνθεί άμεσα στον παλαιστινιακό πληθυσμό, ξεχωρίζοντάς τον από τη Χαμάς. Δεν είναι σαφές εάν η ομιλία θα μεταφραστεί στα αραβικά.

Η είδηση προκάλεσε ειρωνικά σχόλια από την ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο Γιάιρ Λαπίντ έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Αυτό που χρειάζεται είναι μεγάφωνα στον ΟΗΕ, ώστε ο Νετανιάχου να ακούσει επιτέλους τις κραυγές των ομήρων».

Η ομιλία του Νετανιάχου αναμένεται να επικεντρωθεί στον πόλεμο στη Γάζα. Στη Νέα Υόρκη, γύρω από την έδρα του ΟΗΕ και στην Times Square, έχει ήδη ξεκινήσει καμπάνια με το σύνθημα «Remember October 7» — υπενθύμιση της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ πέρυσι.

Η ομιλία έρχεται σε ένα κλίμα έντονης διεθνούς απομόνωσης του Ισραήλ. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, η Γαλλία και άλλες δυτικές χώρες αναγνώρισαν επίσημα παλαιστινιακό κράτος, εξέλιξη που το Τελ Αβίβ θεωρεί απειλή για την ύπαρξή του. Ο Νετανιάχου, με τη στήριξη των ΗΠΑ, δεσμεύθηκε να αντιδράσει.

Πριν αναχωρήσει από το Τελ Αβίβ, δήλωσε ότι θα καταγγείλει ηγέτες που «αντί να καταδικάσουν δολοφόνους, βιαστές και δολοφόνους παιδιών, θέλουν να τους χαρίσουν ένα κράτος». Ο πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, σημείωσε πως η παρουσία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση θα στείλει το μήνυμα ότι «η ασφάλεια του Ισραήλ δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Την ίδια στιγμή, συγγενείς ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Γάζα ανακοίνωσαν ότι θα διαδηλώσουν έξω από την έδρα του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια της ομιλίας, ζητώντας να δοθεί προτεραιότητα στην απελευθέρωσή τους.

Με πληροφορίες από CNN, ABC