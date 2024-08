Τραμπ: Με ελεύθερους σκοπευτές και αλεξίσφαιρο γυαλί η πρώτη υπαίθρια ομιλία μετά την απόπειρα δολοφονίας

Στην πρώτη του υπαίθρια ομιλία μετά την απόπειρα δολοφονίας του τον περασμένο μήνα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε την Τετάρτη στη Βόρεια Καρολίνα, πίσω από αλεξίσφαιρο γυαλί, σε μια εκδήλωση με θέμα την εθνική ασφάλεια.

Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, αποκαλώντας τον «σκληρό» για τα σχόλιά του στο συνέδριο των Δημοκρατικών το προηγούμενο βράδυ.

Ο Τραμπ επέρριψε ευθύνες στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις για την καταστροφική αποχώρηση από το Αφγανιστάν, καθώς και για τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Σημείωσε επανειλημμένα τις επικρίσεις που δέχτηκε από τους Δημοκρατικούς στο Σικάγο, όπου οι ομιλητές τον περιέγραψαν ως απειλή για τη χώρα αν επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Trump: "American does not have a gun problem."



Notice he's behind bullet-proof glass in case another Republican tries to shoot him again.



Hypocrisy is the lifeblood of Republican politicians. pic.twitter.com/caSDaK9fKd